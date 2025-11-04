FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (4 Kasım 2025 Salı)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 690 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 27 bin 330 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 730 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 690 lira, gaz ticaret miktarı ise 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 424 lira, satış fiyatı ise 13 bin 955 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 213 bin 151 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 175 milyon 43 bin 298 metreküp olarak kayıtlara geçti.
