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Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor… Konut alım, satım ve kiraya ek vergi geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.07.2024 09:59
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Meclis’in tatil dönüşü ikinci vergi paketi için harekete geçmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha geniş kapsamlı bir paket için sonbahar aylarını işaret ederken boş tutulan konutlar için vergi düzenlemesinin de burada yer alacağı öğrenildi. İstanbul’da su faturalarından tespit edilen yaklaşık 600 bin konutun boş olduğu belirtiliyor. Gayrimenkul uzmanları verginin, fiyat hızını yavaşlatsa da yatırımı caydırabileceğine dikkati çekiyor.

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor… Konut alım, satım ve kiraya ek vergi geliyor

Kiraya yüzde 25 zam sınırının sona ermesinin ardından ekonomi yönetimi cephesinden yeni bir hamle geldi. İkinci vergi paketinde, boş evlerin de olduğu gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasına yönelik ek vergi de yer aldı. Söz konusu paketin, tatil dönüşü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.

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Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul’da su faturalarından hareketle 600 bin evin boş tutulduğu tahmin ediliyor. Bu yolla, ekonomiye katkı sağlamayan, başka bir ifadeyle “hayalet evlerin” vergilendirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, söz konusu verginin kiralık piyasasına yeni arz kazandırabileceğini, bunun fiyat artışını yavaşlatabileceğini, ancak boş evlere verginin, konuta yatırımı caydırabileceğine dikkat çekti.

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KİRADA TEŞVİK ÇAĞRISI

Barınma krizinin aşılması için kiralamanın teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan gayrimenkul uzmanları, “Özel sektör vergi teşvikiyle satılamaz kiralık konut üretmeli. Arsayı devlet verdiğinde, ‘bu evler kiraya vermek üzere satın alınabilir’ şerhiyle, kiralamak için ev sahipliği teşvik edilmeli" önerisinde bulundu.

HANEHALKI EN ÇOK KİRAYA PARA HARCADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hane Halkı Tüketim Harcaması 2023 verilerine göre, vatandaş en fazla harcamayı yüzde 23,9’luk oranla konut ve kiraya yapıyor. Bu oran, yüzde 21,9’lik oranla ulaştırma, yüzde 20,6 ile gıdayı da geçmiş durumda. Başka bir ifadeyle, vatandaş boğazından kısarak kirasını ödüyor. Tek kişilik hanelerde ise bu oran yüzde 31,8’e çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul vergi
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