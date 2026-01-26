Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı

Vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Riskli binalar, hak sahiplerinin isteğiyle yıkılarak yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa ediliyor.

%100 UZLAŞMALI İLK SİTE

144 daire ve 6 bloktan oluşan Ürün Sitesi, yarısı bizden kampanyasıyla %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk site oldu. 2 ayda tahliyesi tamamlanan binaların yerine 168 konutlu, kapalı otopark, sosyal alanlar ve ticari alanların yer aldığı bir site yapılması için harekete geçildi. Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile sohbet eden Başkan Dursun, kentsel dönüşüm konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Kent genelinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirten Sultangazi Belediyesi Abdurrahman Dursun; “Biz deprem ülkesiyiz. Öncelikle bunu göz önünde bulundurarak depreme dayanıklı şehirler inşa etmek durumundayız. Biz de ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veriyor, eski yapıların yerine yenilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 144 konutlu Ürün Sitesi, %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitemiz oldu. Başta mülk sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir anlaşma yaptılar. Bu iş kolay bir iş değil. Bunun için gerçekten belediye olarak mülk sahiplerini bilgilendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.