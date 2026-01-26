FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla sürdüren Sultangazi Belediyesi, %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk site olan Ürün Sitesi’nin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katılarak ilçe sakinlerine bir kez daha kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı
Enes Çırtlık

Vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Riskli binalar, hak sahiplerinin isteğiyle yıkılarak yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa ediliyor.

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 1

%100 UZLAŞMALI İLK SİTE

144 daire ve 6 bloktan oluşan Ürün Sitesi, yarısı bizden kampanyasıyla %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk site oldu. 2 ayda tahliyesi tamamlanan binaların yerine 168 konutlu, kapalı otopark, sosyal alanlar ve ticari alanların yer aldığı bir site yapılması için harekete geçildi. Sitenin yıkımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Site sakinleri ile sohbet eden Başkan Dursun, kentsel dönüşüm konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 2

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Kent genelinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirten Sultangazi Belediyesi Abdurrahman Dursun; “Biz deprem ülkesiyiz. Öncelikle bunu göz önünde bulundurarak depreme dayanıklı şehirler inşa etmek durumundayız. Biz de ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veriyor, eski yapıların yerine yenilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 144 konutlu Ürün Sitesi, %100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitemiz oldu. Başta mülk sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir anlaşma yaptılar. Bu iş kolay bir iş değil. Bunun için gerçekten belediye olarak mülk sahiplerini bilgilendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 3

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 4

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 5

Sultangazi’de ilk %100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm projesi başladı 6

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Kentsel dönüşüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.