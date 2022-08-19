FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Sur Yapı Antalya’da 9 bin kişi yaşıyor

Sur Yapı Antalya’da 9 bin kişi yaşıyor

19.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Yapı’nın Antalya’da inşa ettiği Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi hızla yükseliyor. Bugüne kadar 2 bin 500 konutun sahipleriyle buluşturulduğu Sur Yapı Antalya’da halihazırda 9 bin kişi yaşıyor. 1,3 milyon metrekare alanda yükselen mega projede teslimler tüm hızıyla devam ediyor. Park etabı teslimleri devam ederken 1,3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde’de teslimlerine başlayan Sur Yapı, projenin 3. etabı olan Turkuaz Sitesi’nin ve Park etabındaki F parselin teslimlerine başlıyor.

Sur Yapı Antalya’da 9 bin kişi yaşıyor

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya’da hayata geçiren Sur Yapı, teslimlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 bin 500 konutun sahipleriyle buluşturulduğu Sur Yapı Antalya projesinde Park etabı teslimlerinin ardından Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkânın da teslimlerine başlamıştı. Bu ay sonu itibariyle ise projenin ilk sitesi olma özelliğine sahip Turkuaz Sitesi ve gelecek ay itibariyle Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlayacağını duyurdu.

Turkuaz 2

Kesintisiz teslim performansı Sur Yapı Antalya projesinin 3. etabı olan Turkuaz Sitesi ve Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlanacağını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Projemizin 3. etabı olan Turkuaz Sitesi ve Park etabındaki F parselin teslimlerine başlıyoruz. Sur Yapı Antalya’nın ilk sitesi olma özelliğini taşıyan Turkuaz Sitesi ve teslimlerimizin devam ettiği Park etabının içinde yer alan 1.032 konutluk F parseldeki teslimlerimiz ile 1.414 konutu daha sahipleriyle buluşturarak yıl sonuna kadar toplam 4.000 teslim gerçekleştirmeyi planlıyoruz’’ dedi.

Turkuaz 3

PARK ETABINDA 9 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Projenin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Elmas, “Bu etaplarda kaba yapı imalatının yüzde 90’ı bitti. Birçok etapta da ince yapı imalatı yüzde 80, yüzde 90 oranlarına erişti’’ diye konuştu. Sur Yapı Antalya’da anahtar teslimlerinin devam ettiğini hatırlatan Elmas, şu ana kadar teslim edilen 35 blokta doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını vurguladı.

Turkuaz

“YENİ ŞEHRİN EN ÖZEL ETABI”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesiyle yepyeni bir şehir inşa ettiklerini belirterek “Turkuaz Sitesi bu yeni şehrin en özel etaplarından biri. Lüks ve ayrıcalıklı konutlardan oluşuyor. Bu ayın sonunda teslim etmeye başlayacağımız Turkuaz Sitesi 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkarak Sur Yapı Antalya projesinin içerisindeki ilk sitesi olarak teslimlerine başlıyor.’’

ANTALYA’NIN EN YENİ CADDESİNDE SUR CADDE’DE TESLİMLER DEVAM EDİYOR

1,3 km uzunluğundaki Sur Cadde’nin mağazaları, modern mimarisi, kafe ve restoranları ile Antalya’nın yeni çekim merkezi olacağını söyleyen Elmas, şöyle devam etti:

“Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkân sahipleriyle buluşmaya başladı. Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, alışverişten sanata, modadan finansa kadar her ihtiyaca hitap edecek. Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olmasını bekliyoruz.”

“BİR ŞEHİR YÜKSELDİ”

Dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine pandemi boyunca devam ettiklerine dikkat çeken Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz’ oldu. Bu sözümüzün artık hayata geçtiğini görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkânları ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle yaşayan bir şehir haline geldi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...
Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'
İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı!İmamoğlu "Önemli duyurumuzdur" diyerek paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
antalya sur yapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.