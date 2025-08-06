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'Sürekli güncelliyorlar! Fiyatlar yukarı gidiyor ama...' Uzman isim konutta kritik detayı verdi 'Dayanamaz, geri gelir'

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı, ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre en yüksek artışın yaşandığı ana grubun yüzde 5,78 ile konut olduğu hesaplandı. Konut fiyatlarındaki yüksek rakamlar vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ederken ekonomist Dr. Hakan Çınar'dan çarpıcı bir yorum geldi.

'Sürekli güncelliyorlar! Fiyatlar yukarı gidiyor ama...' Uzman isim konutta kritik detayı verdi 'Dayanamaz, geri gelir'
Hande Dağ

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından konut fiyatları da yeniden konuşulmaya başlandı. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun yüzde 5,78 ile konut olduğu hesaplandı. Peki, konut fiyatlarındaki artışın sebebi ne? Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim değerlendirdi.

Sürekli güncelliyorlar! Fiyatlar yukarı gidiyor ama... Uzman isim konutta kritik detayı verdi Dayanamaz, geri gelir 1

"DÖVİZ KARŞISINDA SÜREKLİ GÜNCELLİYORLAR"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Dr. Hakan Çınar şu ifadeleri kullandı:

"Konut fiyatlarındaki artış oranı bizi şöyle yanıltıyor; satış yok. Konut satışı olmadığı için stokta konutu olan özellikle müteahhit firmalar mevcut fiyatlarını sürekli dövize karşı güncelliyorlar. Yani sözün gelimi işte 300 bin dolar dediyse o evin fiyatına ya da 500 bin dolar dediyse mevcut konut fiyatını arz eden müteahhitler ya da ev sahipleri de aslında hani ikinci el piyasasında da ev sahipleri de sürekli olarak döviz karşısında güncelliyorlar.

Sürekli güncelliyorlar! Fiyatlar yukarı gidiyor ama... Uzman isim konutta kritik detayı verdi Dayanamaz, geri gelir 2

"BU SADECE FİYATIN YUKARI GİTMESİ, SATIŞLARDA BİR ARTIŞ YOK"

Dövizde biliyorsunuz bir artış yaşandı Temmuz ayı içerisinde. Temmuz ayı içerisindeki dövizdeki artışın etkisi bu aslında temelde. Yani evet fiyatlar yukarıya doğru gidiyor ama aslında bu sadece fiyatın yukarı gitmesi. Satışlarda bir artış yok. Çünkü kredi faizlerinde biliyorsunuz henüz beklenilen seviyeye ulaşmadı. Yani Merkez Bankası faizleri indirdi ama faiz oranları beklenilen seviyede değil. Hal böyle olunca konut satışlarında bir kıpırdama yok. Kıpırdama olmadığı için de fiyatlar şu anda suni olarak arttırılıyor. Talep doğduğu zaman fiyatlar enflasyonun karşısında dayanamaz ve bir parça geriye gelir diye düşünüyorum"

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Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları konut satışları
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