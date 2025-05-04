Talep patlaması yaşandı! Fiyatı 150 bin TL'den başlıyor... Yine ilk akla gelen oldular

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem, pandemiden sonra da yaşanmış olan dönemin bir benzerini yaşattı. Tiny house, karavan ve tarlalara yoğun talep oluştu. Durum böyle olunca da fiyatlar uçtu.

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi ise "Zaten benim deprem korkum da çok fazla. O yüzden benim için biçilmiş kaftan dedim." ifadelerini kullandı.

DEPREM KORKUSU ALTERNATİF KONAKLAMAYA YÖNELTTİ

O dönem yine geri geldi. Deprem korkusu tekrar alternatif konaklamaya yöneltti. İstanbul'daki arsa, arazi, karavan ve tinyhouse'lara talep arttı. Fırsatçılar da her zaman olduğu gibi krizi fırsata çevirdi. 4 milyon 750 bin TL olan bir arsa depremden bir gün sonra 5 milyon 250 bin TL oldu.

Bir sarsıntı olduğunda ilk akla tiny house'lar, karavanlar, araziler ve arsalar geliyor, ne zaman deprem olsa onların değerleri de katlandıkça katlanıyor. Yine öyle oldu. 6.2'lik depremden sonra İstanbul'un civarındaki arsalarda, arazilerde ciddi anlamda yükselmeler oldu. Buna aynı zamanda tiny house'lar ve karavanlar da katıldı.

"YOĞUN TALEP YAŞANIYOR"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "1000 metrekare bir arsayı en düşük 5 ile 6 bin (milyon) arası alabilirsiniz. Özellikle Çatalca, Edirne ve Kırklareli bölgesinde yoğun talep yaşanıyor şu anda" dedi.

İstanbul'un çevresinde tarla vasfındaki yerlerin metrekaresi 4 bin liradan başlıyor. Yol cepheli, tapulu veya İstanbul'a uzak olması gibi kriterlerse fiyatı daha da katlıyor. İnşaat yapabilmek içinse ruhsatı ve izni bulunan arsalar olması gerekiyor. Onların metrekare fiyatı da 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Araç "Asla tarlaya ev yapamazsınız. Daha çok imarlı arsalara yönelmeleri gerekiyor. İmarlı arsalarda hiçbir sorun yok. İstediğinizi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TINY HOUSE'LARDA TALEP PATLAMASI

Sadece arsa ve arazilerde değil, taşınabilir karavan ve tiny house'larda da böyle. Bir evde bulunması gereken her şeyi barındırdıkları ve güvenli olduğu için ilgi odağı. Fiyatları ise 150 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişiyor.

Tiny house'larda her şey küçük ama kelimenin tam anlamıyla talep patlaması yaşanıyor.