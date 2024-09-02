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  4. Tapu dairelerine koştular! 2 milyona yakın satış, 51 milyar liraya yakın gelir: Ne ev ne arsa... 'Toparlanma sinyalleri alıyoruz'

Tapu dairelerine koştular! 2 milyona yakın satış, 51 milyar liraya yakın gelir: Ne ev ne arsa... 'Toparlanma sinyalleri alıyoruz'

02.09.2024 14:17
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Gayrimenkul satışlarındaki olumlu hava devam ederken emlak uzmanlarından yatırım yapmak isteyenlere dikkat çeken bir tavsiye geldi. Sektör temsilcileri tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısının 2 milyona yaklaşmasına rağmen en dikkat çeken fırsatın ofis ve dükkanda olduğunu söyledi. "Burada da toparlanma sinyallerini alıyoruz. Özellikle yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda da fırsatlar var” tavsiyesinde bulundular...

Tapu dairelerine koştular! 2 milyona yakın satış, 51 milyar liraya yakın gelir: Ne ev ne arsa... 'Toparlanma sinyalleri alıyoruz'

Tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısı 1 milyon 770 bin 35 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı geçti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkul satışlarında geçen ayki olumlu havanın etkisi Ağustos ayına da yansıdı. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında son bir ayda 280 bine yakın satış işlemi gerçekleşti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 50 milyar lirayı geçti. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 455 milyar lirayı aştı” dedi.

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MALİYETİN ALTINA SATIŞ YAPILIYOR

Gayrimenkul piyasalarında alıcılar için hala çok sayıda fırsatlar olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı. İnşaat maliyet endeksi ise 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bu veriler çerçevesinde yeni konut üretimi ve konut teslimleri düşerken, maliyetler artmaya devam ediyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksine baktığımızda da bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,3 oranında azalma var. Konut fiyatlarının enflasyona göre gerilediği ve önemli ölçüde yeni maliyetlerin altında satışların yapıldığı bir dönemdeyiz” dedi.

YATIRIMCILAR İÇİN OFİS VE DÜKKAN ÖNERİSİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerine de değinen Özelmacıklı, “Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Türkiye genelindeki ticari gayrimenkullerin özelliklerine bağlı fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, dükkân ve ofis fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan fiyat endeksidir. 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde TGFE bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı. Burada da toparlanma sinyallerini alıyoruz. Özellikle yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda da fırsatlar var” dedi.

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"İSTANBUL'DA DÜKKAN METREKARE DEĞERİ 80 BİN TL SEVİYESİNDE"

Bazı illerdeki dükkan kategorilerindeki ticari metrekare değerleri hakkında da değerlendirmeler yapan Özelmacıklı “İstanbul'da dükkan metrekare değerleri ortalama 80 bin TL seviyesinde iken kira değer ortalaması metrekarede 350 TL seviyelerinde. Son bir yılda kira fiyatları yüzde 60 seviyesinde artarken, satış fiyatları ise yarısı oranında arttı. Bu nedenle düşen amortisman süreleri nedeniyle yatırımcıların da kira getirisi amacıyla iştahının da arttığını söyleyebiliriz. Ankara'da ise dükkan metrekare değerleri ortalama 50 bin TL iken kira ortalaması 250 TL seviyesinde. Bu durum İzmir'de ise 65 bin TL metrekare satış fiyat ortalamasında iken, kiralıkta 300 TL seviyelerinde” dedi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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tapu
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