Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Buna göre, tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine ilişkin madde eklendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin düzenlemeyle, yılbaşından itibaren Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapılabilecek.

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26'ncı maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 488'inci maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik değişikliğine eklenen ek maddede, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacaklara ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması, mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde bulunmaları gerekecek. Ancak, devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkün olabilecek.

Ayrıca mal değişim işleminde taraflar aynı anda devreden ve devralan durumunda olduğundan, her iki tarafın da başvurusu alınabilecek.

Resmi senet, ilk başvurunun yapıldığı birimce hazırlanacak ve bu birim devredenin bulunduğu birim olarak kabul edilecek.