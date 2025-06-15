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Tarlanın birini sattı, diğerini... 2,8 dönüm imarlı arazi! Televizyonda görüp aynısını yaptı

Burdur’da yaşayan Mehmet Ali ve Arzı Uysal çifti, evini ve arazisini bağışlayan hemşehrileri Fatma Arıcan’ın haberini televizyonda gördükten sonra etkilenerek, merkez Gökçebağ köyünde bulunan 2.8 dönümlük arazilerini Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışladı.

Tarlanın birini sattı, diğerini... 2,8 dönüm imarlı arazi! Televizyonda görüp aynısını yaptı

Burdur’un Bucak ilçesi Boğazköy köyünde, eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Fatma Arıcan, geçtiğimiz yıl babasından miras kalan arazisine birçok talip çıkmasına rağmen tüm teklifleri geri çevirerek, kendisiyle yakından ilgilenen jandarma ekiplerine olan minneti sebebiyle arazisini Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlamıştı.

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Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde ikamet eden ve emekliliklerinin ardından kendi elleriyle kurdukları bahçelerinde vakit geçiren Mehmet Ali Uysal (76) ve Arzı Uysal çifti, bu anlamlı bağış haberinden etkilenerek, uzun yıllardır özenle baktıkları 2,8 dönümlük arazilerini Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlama kararı aldı.

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Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, arazilerini Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlayan Uysal çiftine, Burdur İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törende Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Atilla Önal tarafından teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.

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"ÇOCUĞUMUZ OLMADI, BİZ DE BU EMANETİ JANDARMAMIZA TESLİM ETTİK"

Çalışma hayatına taksi ve kamyon şoförlüğüyle başladığını belirten Mehmet Ali Uysal, "1985 yılından itibaren 30 yıl boyunca odun kömür ticareti yaptıktan sonra iş yerimi kiraya verip emekliye ayrıldım. Köyde tarlalarımız, bahçelerimiz vardı. Bu bahçelerde ağaç yetiştirerek vakit geçirdik. Bizim hiç çocuğumuz olmadı. Yaşlandığımız için artık bahçelere bakmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tarlamın birini sattım. Diğer tarlamı ise Bucak’ta yaşayan Fatma Arıcan kardeşimizin yaptığı bağıştan esinlenerek Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışladık" ifadelerini kullandı.

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Uysal "Jandarmamız gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde. Biz de onların emeklerine karşılık bu yolu seçtik. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Sağ olsunlar, bizleri sürekli arayıp soruyor, her türlü ihtiyacımıza koşuyorlar. Değirmenderesi mevkiindeki 2.8 dönüm arazim imarlı, içinde sondaj kuyusu, elektrik hattı ve kendi yetiştirdiğimiz başta ceviz olmak üzere farklı türlerde ağaçlar bulunuyor. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızın da devletimize, jandarmamıza, askerimize her zaman destek olmalarını tavsiye ederim" dedi.

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"ÇOCUĞUM OLMADI ŞİMDİ İSE BÜTÜN TÜRKİYE’NİN EVLADI BENİM EVLADIM OLDU"

Arzı Uysal (72) ise yaptığı açıklamada duygularını, "Ben Gökçebağ köyünde doğup büyüdüm. Evlendikten sonra merkezde yaşadık. Evimiz ve iş yerimiz hep merkezdeydi aslında. Yaz ayları gelince Gökçebağ’daki yazlık evimize gelir, burada bahçelerle ilgilenirdik. Ancak yaş ilerleyince ve çocuğumuz da olmayınca artık o bahçelere de bakamaz hale geldik. Televizyonda izlediğimiz Bucaklı Fatma kardeşimizin yaptığı bağıştan ilham alarak biz de arazimizi jandarmamıza bağışladık" dedi.

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Uysal "Onlar bizleri sürekli arayıp halimizi hatırımızı soruyor. Her zaman her yerde halkın yanında olan jandarmamız bizi de yalnız bırakmadı. Eşimden dostumdan çok jandarma ilgileniyor bizlerle. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden arazimizi bağışladık. Helali hoş olsun. Bize numaralarını verip, ‘Biz olalım olmayalım, ne zaman ihtiyacınız olursa arayın. Jandarma her zaman yanınızda olacak’ dediler. Allah nasip etmedi, bize evlat vermedi ama Türkiye’nin evlatlarıyla birlikte benim birçok evladım oldu. Hepsinden Allah razı olsun" sözleriyle anlattı. (İHA)

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AW476632_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arazi bağış imar tarla
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