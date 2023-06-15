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Tartışmalara konu oluyordu: Düşüş bu ay da devam etti! Konut satışlarında yabancıların payı azalıyor...

15.06.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Yabancıların aldığı konut satısı rekor seviyelere yükselmişti. Ancak son gerileme yaşandığı TÜİK verilerine de yansıdı. Kredili konut satışı da yüzde 6'dan fazla azaldı. İşte detaylar...

Tartışmalara konu oluyordu: Düşüş bu ay da devam etti! Konut satışlarında yabancıların payı azalıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

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KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 6'DAN FAZLA GERİLEME

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67 oldu.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76 oldu.

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İLK EL KONUT SATIŞ VERİLERİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak gerçekleşti.

78 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 336 bin 871 olarak gerçekleşti.

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YABANCIYA KONUT SATIŞINDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 3 bin 167 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 245 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 934 konut satışı ile İstanbul ve 249 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 16 bin 650 oldu.

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RUSLAR İLK SIRADA

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konut ile İran, 175 konut ile Ukrayna ve 129 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

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