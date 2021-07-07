Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalarla yola devam edecek

Vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan

‘tasarruf finansman modeli’nde son dönemece girildi. Yasal düzenleme ile

Devlet kontrolüne intibak sağlamak için Nisan ayında BDDK’ya başvuru yapan

35 şirketten 21’inin yeterliliği karşılamadığına vurgu yapan FuzulEv Yönetim

Kurulu Başkanı Akbal, “Biz FuzulEv olarak 2 seneden bu yana yasanın çıkması

için Hükümet nezdinde görüşmeler yapıyorduk. Çünkü yeterli sermaye gücü ve

şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK’nın titiz çalışması

ile birlikte 7 güçlü ve şeffaf şirket intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de

risk kalmayacak” sözlerini kullandı.

BDDK'NIN ONAYI İLE GÜÇLÜ ŞİRKETLER DEVAM EDECEK

BDDK’ya nisan ayında, tasarruf finansman şirketlerinden 23'ü tek başına, 12'si

ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirket intibak başvurusunda

bulunmuştu. Kurum, Resmi Gazete’de başvuru yapan 35 şirketten 21 faizsiz

tasfiyesine karar verdi. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, tasarruf

finansman modelinin Türkiye için çok değerli olduğunu ve devletin bu nedenle

BDDK intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli olduğunu vurguladı. Yeterince

sermayesi güçlü olmayan ya da şeffaflık konusunda BDDK’nın onayını alamayan

şirketlerin elenmesi ile yalnızca Türkiye’de değil uluslararası piyasalarda da

tasarruf finansman modeline olan itibarın artacağını ifade etti.

ULUSLARARASI STANDARTLAR GÖZETİLİYOR

BDDK intibak sürecine başvuru yapan şirketlerin her yönüyle titizlikle

incelendiğini ve uluslararası standartlara uygun olanlarla yola devam edileceğini

ifade eden Akbal, “Devlet yetkilileri şirketlerin her türlü alanda

sürdürülebilirliğine baktılar ve 21 şirketin devam edemeyeceğine karar verdiler.

Bankalar gibi sınırlı sayıda güçlü firma ile yola devam etmek gerekti. Bunu

sağlayamayan arkadaşlarımız tasfiye sürecine girecekler. Kalan 7 firma ile süreç

devam edecek. Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli

uluslararası standartlara kavuşacak” diye konuştu.

350 BİN KATILIMCININ YÜZDE 90'I İLK 7 ŞİRKETTE

Tasarruf Finansman modeline dahil olan 350 bin katılımcının yüzde 90’ının

FuzulEv gibi sistemde devam etmeye hak kazanacak 7 şirket bünyesinde

bulunduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tasfiye edilen firmalardaki müşteri sayısı sadece yüzde 10 civarında. Ayrıca

söz konusu tasfiye edilen şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok

fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK’nın bu tasfiye edilen

şirketlerdeki müşterileri, FuzulEv gibi intibaktan geçmesi kesin görülen 7 şirkete

yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik

kazanacaktır”

