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Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalarla yola devam edecek

07.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından (BDDK) 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesinin tasarruf finansman sistemini daha da güçlendireceğini ve vatandaş adına riski sıfıra indirmek için gerekli olduğunu söyledi.

Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalarla yola devam edecek

Vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan
‘tasarruf finansman modeli’nde son dönemece girildi. Yasal düzenleme ile
Devlet kontrolüne intibak sağlamak için Nisan ayında BDDK’ya başvuru yapan
35 şirketten 21’inin yeterliliği karşılamadığına vurgu yapan FuzulEv Yönetim
Kurulu Başkanı Akbal, “Biz FuzulEv olarak 2 seneden bu yana yasanın çıkması
için Hükümet nezdinde görüşmeler yapıyorduk. Çünkü yeterli sermaye gücü ve
şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK’nın titiz çalışması
ile birlikte 7 güçlü ve şeffaf şirket intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de
risk kalmayacak” sözlerini kullandı.

BDDK'NIN ONAYI İLE GÜÇLÜ ŞİRKETLER DEVAM EDECEK

BDDK’ya nisan ayında, tasarruf finansman şirketlerinden 23'ü tek başına, 12'si
ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirket intibak başvurusunda
bulunmuştu. Kurum, Resmi Gazete’de başvuru yapan 35 şirketten 21 faizsiz
tasfiyesine karar verdi. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, tasarruf
finansman modelinin Türkiye için çok değerli olduğunu ve devletin bu nedenle
BDDK intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli olduğunu vurguladı. Yeterince
sermayesi güçlü olmayan ya da şeffaflık konusunda BDDK’nın onayını alamayan
şirketlerin elenmesi ile yalnızca Türkiye’de değil uluslararası piyasalarda da
tasarruf finansman modeline olan itibarın artacağını ifade etti.

ULUSLARARASI STANDARTLAR GÖZETİLİYOR

BDDK intibak sürecine başvuru yapan şirketlerin her yönüyle titizlikle
incelendiğini ve uluslararası standartlara uygun olanlarla yola devam edileceğini
ifade eden Akbal, “Devlet yetkilileri şirketlerin her türlü alanda
sürdürülebilirliğine baktılar ve 21 şirketin devam edemeyeceğine karar verdiler.
Bankalar gibi sınırlı sayıda güçlü firma ile yola devam etmek gerekti. Bunu
sağlayamayan arkadaşlarımız tasfiye sürecine girecekler. Kalan 7 firma ile süreç
devam edecek. Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli
uluslararası standartlara kavuşacak” diye konuştu.

350 BİN KATILIMCININ YÜZDE 90'I İLK 7 ŞİRKETTE

Tasarruf Finansman modeline dahil olan 350 bin katılımcının yüzde 90’ının
FuzulEv gibi sistemde devam etmeye hak kazanacak 7 şirket bünyesinde
bulunduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tasfiye edilen firmalardaki müşteri sayısı sadece yüzde 10 civarında. Ayrıca
söz konusu tasfiye edilen şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok
fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK’nın bu tasfiye edilen
şirketlerdeki müşterileri, FuzulEv gibi intibaktan geçmesi kesin görülen 7 şirkete
yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik
kazanacaktır”

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