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Taşınma maliyeti cep yakıyor! Ev taşımanın maliyeti 25 bin lira

12.10.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylarda kiraların yükselmesinin yanı sıra taşınmanın maliyeti de arttı. Yeni eve taşınanları kiranın dışında depozito, komisyon, nakliye ve yeni abonelik açılışları gibi birçok ödeme bekliyor. Yapılan harcamaların hepsi hesaplandığında cepten ortalama 25 bin lira çıkıyor.

Pandemi sonrası üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklanması, koronavirüs salgını sonrası yasakların kaldırılması ile yeni evlenen çiftlerin artması, tayin dönemi, müteahhitlerin çimento fiyatlarından dolayı yeni inşaatlara bir süre ara vermesi, yeni konutların yapılmaması gibi birçok nedenden dolayı konut kira fiyatları fırladı. Taşınmayı düşünen vatandaşlar, yükselen kira fiyatlarını nasıl karşılayacağını düşünürken taşınma maliyetini nasıl ödeyeceklerini şaşırdı.

TAŞINMA MALİYETİ 25 BİN LİRA

İstanbul'da kiralar uçtu. 2 bin liraya ev yok. Buna rağmen ev bulmak neredeyse imkansız. Sorunlar bununla da bitmiyor. Zor da olsa kiralık ev bulunduğunda, bu kez peşin kira, depozito, komisyon maliyeti karşınıza çıkıyor.

Emlakçılar ortalama 3 bin lira kiradan ev tutan vatandaşın, 3 bin lira komisyon, 3 bin lira da depozito ödeyeceğini söyleyerek kiracının cebinden 9 bin lira sadece ev tutmak için çıktığını belirtiyor. Yeni yapılmış binalarda ise depozito ücreti kiranın iki katına kadar çıkabiliyor.

NAKLİYE MASRAFLARI

Nakliyeciler 2. katta oturan kişiye iki işçi çalıştırdıklarından dolayı ortalama taşınma masrafının 2 bin lira civarından olduğunu belirtirken, 6. katta oturan bir kişi için daha fazla işçi çalıştıracağından 5 bin lira talep ediyor.

Nakliyeciler taşıma ücretinin bin 800 liradan başlayıp, mesafeye göre 7 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

ABONMAN ÜCRETLERİ

Kiracının derdi taşınmayla da bitmiyor. Elektrik, su, doğal gaz gibi abonman ücretleri içinse yaklaşık olarak bin 600 lira ayırması gerekiyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Emlakcıların Yatacak yeri yok öbür dünyada insanlar sizden hesap soracak.
emlakçılara verilen bir kira bedeli çok fazla . ayda minimum 10 ev kiralasalar ortalama 20.000 tl . çoğu da bunun verigisini bile ödemiyor. el altından bu işi yapanları söylemiyorum bile . ne yapıyorlar ? evi göster , hazor kontratı düzenle , al ortalama 2000 tl . valla mis . bir de çok fazla ev yok zaten burunlarından kıl aldırmıyorlar.devletin bu işe çözüm bulması lazım.
Emlakcilik resmen soygunculuk olmus her turlu vergiyi kaciriyorlar. Devlet denetlese nolacak her yerde durum.ayni. biz bitmisiz ev sahiplerinde de vicdan kslmamis.

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