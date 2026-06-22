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TCMB verileri açıklandı: Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

TCMB'nin Haziran 2026 raporuna göre, geleceğe yönelik enflasyon beklentisinde en keskin düşüş hanehalkında yaşandı.

TCMB verileri açıklandı: Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişim göstermeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kalırken, hanehalkı içinse 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verileri açıklandı: Hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB haziran
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