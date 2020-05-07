TOKİ Afyon kura sonuçları canlı yayında: Dinar TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura çekilişleri bugün Afyon Dinar 4. Etap projesi ile devam ediyor. 7 Mayıs itibari ile Afyon Dinar’daki 44 tane 2+1 ve 19 tane 3+1 olmak üzere toplam 63 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Afyon TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Afyon Dinar toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

AFYON DİNAR 4. ETAP KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Afyon Dinar canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Afyon Dinar canlı çekiliş canlı - Twitter

AFYON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Afyon Dinar ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

