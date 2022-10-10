TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuruları ne zaman son? İşte başvuru şartları...

TOKİ 2022 başvurusu son günlerde yoğun ilgi görüyor. Toplam 1 milyon arsa üzerinde çalışılan TOKİ başvuruları alınmaya devam etmekte. Başvuruda bulunmak isteyen vatadaşlar konuya ilişkin "TOKİ başvuru nasıl yapılır? "TOKİ başvuruları ne zaman son?" şeklinde arama yapıyorlar. İşte TOKİ 2022 başvuruları hakkında detaylar...
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek." şeklinde belirtti.
Bu açıklamaya göre TOKİ başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam ediyor.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvuru detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Kimlik Fotokopisi,
- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
- Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
- Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
- T.C. vatandaşı olması,
- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
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