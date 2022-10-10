TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuruları ne zaman son? İşte başvuru şartları...

TOKİ 2022 başvurusu son günlerde yoğun ilgi görüyor. Toplam 1 milyon arsa üzerinde çalışılan TOKİ başvuruları alınmaya devam etmekte. Başvuruda bulunmak isteyen vatadaşlar konuya ilişkin "TOKİ başvuru nasıl yapılır? "TOKİ başvuruları ne zaman son?" şeklinde arama yapıyorlar. İşte TOKİ 2022 başvuruları hakkında detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek." şeklinde belirtti.

Bu açıklamaya göre TOKİ başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam ediyor.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvuru detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022