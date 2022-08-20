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TOKİ başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

20.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvuru şartları ve başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde TOKİ 81 il konut projesi başvurusu hakkında açıklamada bulunmuş ve 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.’ ifadelerini kullanmıştı. Peki TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

TOKİ başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ başvuruları hakkında müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kampanya ile birlikte kira fiyatlarının düştüğünü belirtti. Kurum yeni konut hamlelerinin eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade etti.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvurularının ne zaman yapılacağı toki.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kampanya ile birlikte kira fiyatlarının düştüğünü belirtti. Kurum yeni konut hamlelerinin eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade etti.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konut başvuruları hakkında şunları söyledi;

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.

Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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