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TOKİ Bingöl kura sonuçları canlı izle: Bingöl TOKİ çekilişi canlı yayında!

EMLAK HABERLERİ  | 21.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

TOKİ kura çekilişleri bugün yine 3 çekiliş ile devam edecek. Bunlardan ilki sabah Bingöl’de gerçekleştirilecek. Bingöl’de TOKİ’ye başvuranlar toplam 294 konutluk projenin kura çekimini izleyecekler. İşte Bingöl projesi TOKİ çekilişi canlı yayın linkleri...

TOKİ Bingöl kura sonuçları canlı izle: Bingöl TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bugünün ilk kura çekilişi bugün Bingöl’de yapılacak. 21 Mayıs itibari ile Bingöl’de 206 tanesi 2+1 ve 88 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 294 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Bingöl TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Bingöl toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

BİNGÖL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Bingöl canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Bingöl canlı çekiliş canlı - Twitter

BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

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