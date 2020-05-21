TOKİ Bingöl kura sonuçları canlı izle: Bingöl TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bugünün ilk kura çekilişi bugün Bingöl’de yapılacak. 21 Mayıs itibari ile Bingöl’de 206 tanesi 2+1 ve 88 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 294 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Bingöl TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Bingöl toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

BİNGÖL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Bingöl canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 10.00)

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BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

