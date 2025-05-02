FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

TOKİ'den yeni konut projesi! Talep gelince kolları sıvadılar, en son 23 Eylül'de yapılmıştı... Başkan tarih vererek açıkladı

23 Nisan'daki deprem yüreklere korku tohumlarını ekerken vatandaşlar kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırmak için araştırmalara başladı. Büyük Marmara Depremi için tedirginlik artarken TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, TBMM KİT Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Sungur, yeni bir konut konut kampanyasının yapılacağını ifade etti.

TOKİ'den yeni konut projesi! Talep gelince kolları sıvadılar, en son 23 Eylül'de yapılmıştı... Başkan tarih vererek açıkladı
Ezgi Sivritepe

Deprem riski Türkiye'nin bir gerçeği. Bu nedenle kentsel dönüşümün hız kazanması için çalışmalar da aralıksız sürüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'un 6,2 şiddetinde sarsılmasının ardından vatandaşlar Marmara Depremi riski ile bir kez daha yüzleşti. Yeni konutlar için hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı.

Konut-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasındaki destek ödemelerin güncellendiğini açıklamıştı, yeni miktarlar ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz günler Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında yeni konut projesinin haberini de vermişti.

iStock-1141909704

YENİ KONUT PROJESİ GELİYOR!

Sabah'ın haberine göre, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur TBMM KİT Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Sungur, vatandaştan talep geldiğinin altını çizerek, "Vatandaştan gelen talepleri dikkate alarak son indirim kampanyası 23 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir" sözlerini kullandı.

temsili-konut-3

KONUT YAPMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

temsili-konut-9

Yıllık konut üretiminin 70 bin olduğunu ve 2025 yılında bu rakamın 3 katına çıkarılacağını ifade eden Sungur, TOKİ konutları için şu sözleri kullandı:

"Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1.5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaştık. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11.7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12.5'a çıkartılmıştır"

konut 10

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM...

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede konut çalışmaları da başlamıştı. Sungur, deprem bölgesindeki çalışmalar için şu cümleleri sarf etti:

"Şu ana kadar idaremiz eliyle toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. Bu inşaatların bugüne kadar toplam 144 bin konutu sadece idaremiz eliyle olmak üzere 201 bin konut tamamlandı ve teslim edildi. Diğer kurumların eliyle birlikte yapılan konutlarımızın toplamı olan 453 bin konutu bu yıl sonu bitirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir"

temsili-konut-6

İSTANBUL'DA KONUT YAPIMI SÜRÜYOR

İstanbul'da konut dönüştürme süreci hakkında da detaylı bilgi beren Sungur, 39 ilçede, 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Sungur, belediye ve diper kurumlar ile beraber çalıştıklarını kaydetti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

iStock-1499025854

Bugüne kadar TOKİ başta olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlarımızın çalışmalarıyla 923 bin bağımsız bölüm dönüştürülmüştür. TOKİ olarak İstanbul'da sosyal konut kapsamında 125 bin 428 konut rakamına ulaştık. Bunun 81 binini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik"

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin yükselişe geçti!Bitcoin yükselişe geçti!
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ konut projeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

Yarısı Bizden kampanyasında tutarlar güncellendi

Yarısı Bizden kampanyasında tutarlar güncellendi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.