TOKİ'den yeni konut projesi! Talep gelince kolları sıvadılar, en son 23 Eylül'de yapılmıştı... Başkan tarih vererek açıkladı

Deprem riski Türkiye'nin bir gerçeği. Bu nedenle kentsel dönüşümün hız kazanması için çalışmalar da aralıksız sürüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'un 6,2 şiddetinde sarsılmasının ardından vatandaşlar Marmara Depremi riski ile bir kez daha yüzleşti. Yeni konutlar için hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasındaki destek ödemelerin güncellendiğini açıklamıştı, yeni miktarlar ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz günler Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında yeni konut projesinin haberini de vermişti.

YENİ KONUT PROJESİ GELİYOR!

Sabah'ın haberine göre, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur TBMM KİT Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Sungur, vatandaştan talep geldiğinin altını çizerek, "Vatandaştan gelen talepleri dikkate alarak son indirim kampanyası 23 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir" sözlerini kullandı.

KONUT YAPMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yıllık konut üretiminin 70 bin olduğunu ve 2025 yılında bu rakamın 3 katına çıkarılacağını ifade eden Sungur, TOKİ konutları için şu sözleri kullandı:



"Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1.5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaştık. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11.7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12.5'a çıkartılmıştır"

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM...

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede konut çalışmaları da başlamıştı. Sungur, deprem bölgesindeki çalışmalar için şu cümleleri sarf etti:



"Şu ana kadar idaremiz eliyle toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. Bu inşaatların bugüne kadar toplam 144 bin konutu sadece idaremiz eliyle olmak üzere 201 bin konut tamamlandı ve teslim edildi. Diğer kurumların eliyle birlikte yapılan konutlarımızın toplamı olan 453 bin konutu bu yıl sonu bitirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir"

İSTANBUL'DA KONUT YAPIMI SÜRÜYOR

İstanbul'da konut dönüştürme süreci hakkında da detaylı bilgi beren Sungur, 39 ilçede, 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Sungur, belediye ve diper kurumlar ile beraber çalıştıklarını kaydetti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

Bugüne kadar TOKİ başta olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlarımızın çalışmalarıyla 923 bin bağımsız bölüm dönüştürülmüştür. TOKİ olarak İstanbul'da sosyal konut kapsamında 125 bin 428 konut rakamına ulaştık. Bunun 81 binini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik"