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TOKİ’den yüzlerce konut satışı! 166 bin TL'den başlıyor

03.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin birçok kentinde yüzlerce konutu satışa çıkardı. Vatandaşlara satılacak konutların fiyatı ise 166 bin TL’den başlıyor.

TOKİ’den yüzlerce konut satışı! 166 bin TL'den başlıyor

TOKİ, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için uygun fiyatlara konut satışı yapacak. Türkiye’nin birçok kentinde daireler, açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor.

Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 Türk lirasına konut satılıyor.

İşte TOKİ’nin satış yaptığı kentler ve fiyatlar:

Bartın

108 konut

En ucuz: 193.067 lira

En pahalı: 347.849 lira

Afyon

253 konut, 14 dükkan

En ucuz: 191.103 lira

En pahalı: 265.994 lira

Erzincan

64 konut

En ucuz: 176.522 lira

En pahalı: 354.023 lira

Elazığ

22 konut

En ucuz: 193.149 lira

En pahalı: 206.142 lira

Kars

153 konut

En ucuz: 249.029 lira

En pahalı: 478.223 lira

İzmir

141 konut

En ucuz: 336.761 lira

En pahalı: 544.849 lira

Kocaeli

10 konut

En ucuz: 210.258 lira

En pahalı: 226.765 lira

Kilis

32 konut

En ucuz: 166.470 lira

En pahalı: 242.865 lira

Van

49 konut

En ucuz: 182.250 lira

En pahalı: 931.284 lira

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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resmi tefecilik almayın kardeşim öde öde bitmiyor

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