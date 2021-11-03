TOKİ’den yüzlerce konut satışı! 166 bin TL'den başlıyor

TOKİ, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için uygun fiyatlara konut satışı yapacak. Türkiye’nin birçok kentinde daireler, açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor.
Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 Türk lirasına konut satılıyor.
İşte TOKİ’nin satış yaptığı kentler ve fiyatlar:
Bartın
108 konut
En ucuz: 193.067 lira
En pahalı: 347.849 lira
Afyon
253 konut, 14 dükkan
En ucuz: 191.103 lira
En pahalı: 265.994 lira
Erzincan
64 konut
En ucuz: 176.522 lira
En pahalı: 354.023 lira
Elazığ
22 konut
En ucuz: 193.149 lira
En pahalı: 206.142 lira
Kars
153 konut
En ucuz: 249.029 lira
En pahalı: 478.223 lira
İzmir
141 konut
En ucuz: 336.761 lira
En pahalı: 544.849 lira
Kocaeli
10 konut
En ucuz: 210.258 lira
En pahalı: 226.765 lira
Kilis
32 konut
En ucuz: 166.470 lira
En pahalı: 242.865 lira
Van
49 konut
En ucuz: 182.250 lira
En pahalı: 931.284 lira
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