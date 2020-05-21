TOKİ Elazığ kura sonuçları canlı izle: Elazığ Maden TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bugünün üçüncü yani sonuncu kura çekilişi Elazığ'ın Maden ilçesinde yapılacak. 21 Mayıs itibari ile Elazığ'da 105 tanesi 2+1 ve 45 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 150 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Elazığ TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Elazığ toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ELAZIĞ MADEN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Elazığ Maden canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Elazığ Maden canlı çekiliş canlı - Twitter

ELAZIĞ MADEN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

