TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı yayında! Şenkaya TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mayıs itibari ile Erzurum’un Şenkaya ilçesindeki 66 tane 2+1 ve 28 tane 3+1 olmak üzere toplam 94 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Erzurum TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Erzurum’un Şenkaya toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Erzurum canlı çekiliş - Facebook (Şenkaya çekiliş saati: 14.00)

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ERZURUM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Erzurum Şenkaya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

