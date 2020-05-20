TOKİ Hakkari kura sonuçları canlı izle: Hakkari TOKİ çekilişi canlı yayında!

TOKİ projelerinden biri için bugün Hakkari’ta kura çekilişi yapılacak. 20 Mayıs itibari ile Hakkari 250, konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Hakkari TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Hakkari toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Hakkari canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 11.00)

TOKİ Hakkari canlı çekiliş canlı - Twitter

HAKKARİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Hakkari kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 11.00)

