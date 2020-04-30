TOKİ Isparta kura sonuçları canlı yayında! Aksu ve Sütçüler TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 30 Nisan itibari ile Isparta’nın iki ilçesindeki toplam 187 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Isparta TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Isparta’nın Aksu ve Sütçüler ilçeleri toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Isparta canlı çekiliş - Facebook (Aksu çekiliş saati: 10.00, Sütçüler çekiliş saati: 11.00)

TOKİ Isparta canlı - Twitter

ISPARTA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Isparta Aksu ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Isparta Sütçüler ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 11.00)

