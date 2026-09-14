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TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar

İstanbul’da kiralık sosyal konut kampanyasına başvurular bugün başlıyor. Örnek daireden görüntüler gelirken şartlar ve fiyatlar da belli oldu. İşte İstanbul kiralık konutta tüm ayrıntılar...

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar
Hande Dağ

İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle 15 bin sosyal konut kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1071 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 1

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. En yüksek kira tutarı 4+1 konutlar için 18 bin lira olacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 2

KİRALIK KONUT PROJESİNDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 konutun teslimi yapılacak. Toplamda 15 bin konut kiralanacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 3

İLK ETAPTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 4

HANGİ GRUPLARA HANGİ BÜYÜKLÜKTE EVLER KİRALANACAK?

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 5

KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evli olmak. En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lira üst sınırını aşmaması gerekiyor.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 6

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlar başvuru yapabilecek.

İSTEYEN AÇIKLANAN İLÇELERDEN HERHANGİ BİRİNE BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ? BU İLÇELERDE İKAMET EDİYOR OLMA KOŞULU VAR MI?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 7

ÜZERİNDE TAPU OLANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

DAHA ÖNCE EV ALIP SATANLAR BAŞVURABİLECEK Mİ?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 8

KİRALIK KONUT ÇIKAN KİŞİ EV ALIRSA EVDEN ÇIKARILACAK MI?

Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekiyor.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 9

PROJEDE KAÇ TİP EV VAR?

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 10

YILLIK KİRA ARTIŞI OLACAK MI?

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 11

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 12

BAŞVURULAR NASIL, NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURUNUN KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül'de alınacak. Yine vatandaşlar başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecek.

Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 13

3 YIL SONRA SÜRE UZATABİLİR Mİ?

Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 14

KİRALIK SOSYAL KONUT KİRA FİYATLARI

1+1 konut: 10.000 TL
2+1 konut: 12.000 TL
3+1 konut: 15.000-TL
4+1 konut: 18.000-TL’den başlayacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları bugün başlıyor: İşte örnek daire ve şartlar 15

BAKAN KURUM İSTANBUL'DAKİ KİRALIK SOSYAL KONUTLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları bugün başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ İstanbul kiralık konut
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