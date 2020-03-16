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TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları canlı yayın: 11500 konut için dev çekiliş!

EMLAK HABERLERİ  | 16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da son zamanların en büyük TOKİ çekilişi gerçekleştiriliyor. Tuzla’daki 11.500 konutluk dev çekiliş 2 gün sürecek ki ilk gününde çekiliş devam ediyor. Bilindiği gibi artık TOKİ çekilişleri ancak online canlı yayın ile izlenebiliyor. Peki TOKİ canlı yayını nasıl internetten izlenir?

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları canlı yayın: 11500 konut için dev çekiliş!

Son günlerin en büyük TOKİ çekilişi İstanbul’da yapılıyor. Tuzla ilçesinde yükselecek 11.500 konutluk projeye 100 bin kişi başvurdu. Konut sayısının yüksek oluşu nedeniyle kura çekimi ancak 2 günde gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçlarının belirlenmesinde bu ilk gün çekiliş sürüyor.

İSTANBUL TUZLA 5750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Hele 5750 olan bu oldukça büyük proje için kura sonuçlarının hazırlanması uzun sürebilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

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