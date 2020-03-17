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TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları canlı yayın: 5750 konut için çekiliş devam ediyor!

EMLAK HABERLERİ  | 17.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da Tuzla toplu konut projesi için çekiliş devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de 5750 konut için kura çekimi devam edecek. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek bu 5750 şanslı kişiden biri olmayı umut ediyor. İşte 4025 adet 2+1 ve 1725 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları canlı yayın: 5750 konut için çekiliş devam ediyor!

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki toplu konut projesi için dün başlayan kura çekimi bugün devam ediyor. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önemlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor.

İSTANBUL TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ İstanbul Tuzla canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ İstanbul Tuzla canlı - Twitter

İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Hele 5750 olan bu oldukça büyük proje için kura sonuçlarının hazırlanması uzun sürebilir. Nitekim çekilişin tamamlanması bile 2 günü buluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

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