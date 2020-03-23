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TOKİ Karaman Kırbağ çekilişi yapılıyor: Kura sonuçları canlı yayında!

EMLAK HABERLERİ  | 23.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bugün 2 tane olan TOKİ çekilişlerinden ilki Karaman Kırbağ’daki 658 konutluk proje için gerçekleştiriliyor. Karaman Kırbağ kura çekilişi saat 10.00’da başlıyor. 461 adet 2+1 ve 197 adet de 3+1 evler için yapılacak çekiliş, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Kırbağ çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Karaman Kırbağ çekilişi yapılıyor: Kura sonuçları canlı yayında!

Karaman’un Kırbağ ilçesindeki toplu konut projesi için bugün 658 konutluk çekiliş yapılacak. Peki Karaman Kırbağ TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte 461 adet 2+1 ve 197 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

KARAMAN KIRBAĞ İLÇESİ 658 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Karaman Kırbağ canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Karaman Kırbağ canlı - Twitter

KARAMAN KIRBAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki linkk ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Kırbağ kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

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