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TOKİ Karaman Kırbağ kura sonuçları isim listesi belli oldu!

EMLAK HABERLERİ  | 23.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

TOKİ’nin 100 bin yeni konut projeisnin bir parçası olan Karaman’da Kırbağ’daki roplu konut projesi için yapılan çekiliş sona erdi. Asil ve yedekler kura ile belirlenince Karaman Kırbağ kura sonuçlar isim listesi yayımlandı. İşte Kırbağ’da TOKİ konutu almaya hakkananlar...

TOKİ Karaman Kırbağ kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde hafta içi her gün toplu konut projesi kurası çekiliyor. Son olarak Karaman Kırbağ’daki 658 konutluk proje için kura çekimi yapıldı. Karaman Kurbağ kura sonuçları isim listesi de yayımlandı. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu listeler...

KARAMAN KIRBAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

23 Mart günü 10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 658 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan edildi.

TOKİ KARAMAN Kırbağ 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ KARAMAN Kırbağ 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

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