TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan projesi kura sonuçları saat kaçta belli olacak?

TOKİ’nin pek çok farklı ilde yürüttüğü toplu konut projelerinden biri olan Kayseri Melikgazi Mimarsinan projesi için yarın kura çekilişi yapılacak. 4 Mart Çarşamba tarihli çekilişe 100 bin kişi 490 adet 3+1 ve 210 adet 2+1 olmak üzere 700 evlik projeden ev sahibi olmak umuduyla başvurdu. Peki TOKİ Kayseri kura sonuçları saat kaçta belli olacak? Kura saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak?

KURA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 11.00’da başlayacak. Çekiliş Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KAYSERİ MİMARSİNAN KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

Çekişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden ilanı ise birkaç saat alacaktır. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

TOKİ PROJELERİNE BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak ve Sincan, Bitlis’in Merkez; Bursa, ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

