TOKİ Kırıkkale KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 22 Aralık 2022! TOKİ Kırıkkale kura çekilişi kazananlar kimler? 919 konut sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Kırıkkale kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kırıkkale kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 22 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Kırıkkale kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kırıkkale kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ Kırıkkale kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana geldi.

Bilindiği üzere TOKİ çekilişlerinde sonuçlar canlı yayın sonrası erişime açılmaktadır.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırıkkale kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



