TOKİ Konya Meram Beybes kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde hafta içi her gün toplu konut projesi kurası çekiliyor. Son olarak Konya Meram Beybes’teki 609 konutluk proje için kura çekimi yapıldı. Karaman Kurbağ kura sonuçları isim listesi de yayımlandı. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu listeler...

KARAMAN KIRBAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

23 Mart günü 14.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 609 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan edildi.

TOKİ Konya Meram Beybes 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Konya Meram Beybes 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

