TOKİ Konya Meram çekilişi yapılıyor: Beybes Kura sonuçları canlı yayında!

TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri devam ediyor. Konya'nın Meram ilçesindeki Beybes toplu konut projesi için bugün 609 konutluk bir çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Konya Meram TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte 426 adet 2+1 ve 183 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

KONYA MERAM BEYBES 658 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Konya Meram Beybes canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Konya Meram Beybes canlı - Twitter

KONYA MERAM BEYBES KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Beybes kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

