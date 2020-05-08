TOKİ Kütahya kura sonuçları canlı yayında: Simav TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura çekilişleri binlerce kişiye göre ev sahibi olabilmek için belki hayatlarında karşılarına bir kez çıkacak bir fırsat kapısı. 8 Mayıs itibari ile Kütahya Simav’daki 55 tane 2+1 ve 24 tane 3+1 olmak üzere toplam 79 konuttan oluşan Demirci projesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Kütahya TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Kütahya Simav Demirci toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

KÜTAHYA SİMAV KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Kütahya Simav Demirci canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Kütahya Simav Demirci av canlı çekiliş canlı - Twitter

KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Kütahya Simav ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

