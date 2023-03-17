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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 17 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 20.920 konut sahibini buluyor!

17.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları isim listesi geçtiğimiz gün başlayan çekilişin ardından merak konusu oldu. Çekiliş canlı olarak kurumun YouTube kanalında ekrana geliyor. Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında ayın 29'una kadar gerçekleştirilecek çekiliş ile 20.920 konut sahibini bulacak. Peki, 17 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izleme ekranı...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 17 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 20.920 konut sahibini buluyor!

TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Çekilişler bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlayacaklarını belirtmişti. 18 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi şimdiden merak edildi. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme ekranı...

TULZA TOKİ 2

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılacak.

Tuzla TOKİ kura çekimi 29 Mart 2023'te son bulacak.

TUZLA TOKİ 3

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

TUZLA TOKİ 5

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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