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Merkez Bankası'ndan hesaplamada değişiklik! Revizyona gitti: Konut fiyatları artık...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 10:42
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Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde revizyon yapıldığını, zamanlılığı artan güncellenmiş serilerin tarihinde değişiklik olmadan 16 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacağını bildirdi.

Merkez Bankası'ndan hesaplamada değişiklik! Revizyona gitti: Konut fiyatları artık...

Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde revizyon yapıldığını duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Revizyon kapsamında Konut Fiyat Endeksi serileri 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesaplanmış olup, güncellenmiş seriler 16 Ağustos 2024 tarihinde “Temmuz 2024” yayını ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

EMLAK (40)

MODELLERDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlanmış ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellenmiştir. Ek olarak, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yönteminde de değişiklikler yapılmış, ayrıca serilerin baz yılı 2023 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı bilgiye Konut Fiyat Endeksi sayfasında yer alan Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri dokümanlarından, serilere ise EVDS/Tüm Seriler/Konut Fiyat Endeksi başlığından aynı tarihte ulaşılabilecektir.

Ayrıca, çalışmaya dair daha detaylı bilgiler, yayın ile eşzamanlı olarak Merkezin Güncesi’nde yayımlanacak olan “Konut Fiyat Endeksi Hesaplamalarında Yapılan Revizyona İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı blog yazısında paylaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyat Endeksi
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