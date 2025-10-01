FİNANS

Tüm köye herkes hissedar! Tapu memurları gelince para vermek istemediler... İlginç olay

Antalya'da doğa harikası iki nehir arasındaki sahil kenarında yer alan Kumköy'de 1952'de yapılan tapu kadastro çalışmasında, kahvehane işletmecisi Recep Durmaz'a ait ev ve arazi haricindeki tüm arazi ve evlere bütün köylü hissedar. Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor.

Antalya'da 2008 yılındaki Büyükşehir Yasası'na kadar Serik'e bağlı bir köy iken sonrasında Aksu ilçesine bağlanarak mahalleye dönüşen Kumköy'de, köy yerleşkesindeki biri hariç tüm evler, tüm köylülerin üzerine hisseli. İlginç olayın hikayesi ise 1952 yılında başlıyor. 1952 yılında tapuların olmadığı ve köylünün zilyet olarak kullandığı arazileri ve evlerinin bulunduğu alanlarda kadastro çalışması yapıldı.

Hiçbiri tapu için para vermek istemeyen köylüler, köye gelen iki tapu memuruyla da hiç ilgilenmedi.

Sadece köy kahvehanesinin sahibi Recep Durmaz'ın ilgilendiği tapu memurları, Durmaz'ın evinin olduğu alanı müstakil tapu, diğer evlerin tümünü birbirine hissedar olarak kaydetti.

Şu an köydeki bütün evlerde tüm köylü hissedar.

"TEK MÜSTAKİL TAPU RECEP AMCANIN"

Kumköy'ün eski muhtarı İzzet Tekin, köydeki hem tarla hem de köy içi evlerin bulunduğu diğer tüm arazilere bütün köylü hissedar yapılarak tapu kayıtlarının oluşturulduğu ilginç hikayeyi şöyle anlattı:

“O dönem Ankara'dan gelen tapu memurları bir kış günü köye geliyor. O zaman köyde Recep amcanın kahvehanesi var, kerpiç bir yapı ve 5 yıl önce kapandı. Gelen memurlarla köyde sadece Recep amca ilgileniyor, hiç kimse ilgilenmiyor. Recep amca onlara yemek, çay veriyor. Bu kahvede kadastro çalışması yapan arkadaşları ağırlıyor. Onların her şeyiyle ilgileniyor. Diğerleri de 'Devlet para alacak, paramız yok' diye ilgilenmemiş. Ankara'dan gelen memurlar da sadece Recep amcanın evi, kahvesi ve bahçesinin olduğu yerlere, 4200 metrekare müstakil tapu veriyor. Diğer köylüleri de cezalandırmışlar 'Siz böyle ilgisiz davranıyorsunuz' diye. Bütün tapulara bütün köylüyü hissedar olarak yazmışlar. Şimdi örneğin benim evimin olduğu yerde bütün köylü hissedar. Aynı şekilde ben de köydeki diğer tüm evlerde hissedarım. Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor."

ARAZİLERDEKİ SORUN İKİ YIL ÖNCE ÇÖZÜLDÜ

Köy içi gibi, tarlaların olduğu alanların da aynı şekilde tüm köylünün hissedar olduğu şekilde tapuda kayıtlı olduğunu aktaran Tekin, “İki yıl önce buralarda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı ve bu sorun çözüldü. Ancak köy içindeki imarlı alanlarda, toplam 74 parselde yaklaşık 500 dönüm herkes birbiriyle hissedar. Sadece Recep amcanın evi ve kahvesinin olduğu yer müstakil tapu. Kumköy'de diğer 74 parselde 'dürme tapu' diye eskilerin tabir ettiği hisse tapulu olarak çıkartmışlar, yazmışlar. Şu anda bütün köylü her parselde hissedar. Onun çözümü için de imar bekleniyor. Komşu köyümüz Kundu'da 18 uygulaması yapılıyor, inşallah Kundu'dan sonra Kumköy'e gelir. Biz de evlerimizin bulunduğu parsellerde müstakil tapularımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

KERPİÇ KAHVEHANE VE EV HALA AYAKTA

Kumköy bölgesindeki turizm işletmecilerinin ortak kuruluşu Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Başkanı Erden Arı, Kumköy'deki ilginç hikayenin kahramanı kahveci Recep Durmaz'ın kültürel değere sahip kerpiç kahvehanesi ve evinin hala ayakta olduğunu söyledi. En az 80 yıllık bir yapı olduğunu dile getiren Erden Arı, “80 yıldır hayata meydan okuyan bir kahve. Buranın çok ilginç bir öyküsü var. 1952 yılında Ankara'dan gelen tapu yetkilileri köy halkına diyor ki, 'Biz burayı tapulaştıracağız, size tapu vereceğiz.' Köy halkı da geliyor kahvehaneye toplanıyor ama kimse tapu yaptırmak istemiyor. Çünkü, 'Biz buraya tapu yaptırırsak vergi çıkacak, bizim vergi verecek paramız yok' diyor. Buranın sahibi olan Recep dede de oradan gelenlere çok iyi davranıyor, yediriyor, içiriyor, onlara çok iyi davrandığı için de tapu kadastroda çalışan arkadaşlar bir jest yapıp 5 dönüme yakın ev ve kahvenin olduğu araziyi müstakil tapu yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada Kumköy'de tek şahsiyet tapulu yer burası. Diğerleri hisse tapulu. Burayı özel kılan şey de Kumköy'de ilk defa tapuyu alan yer olması. Kumköy Antalya'nın en nadide sahiline sahip, bakir ormanlık alana sahip bir bölge" dedi.

KAHVEHANE 5 YIL ÖNCE KAPANDI

Recep Durmaz vefat ettikten sonra uzun yıllar köy meydanındaki kerpiç kahvehaneyi işlettiğini aktaran Ahmet Öksüz, “Daha önceki yıllarda Recep amca işletirdi. Kendisi eniştemdir. Herkesin dediği gibi, 1952'de gelen kadastroda Recep enişte ilgilenmiş bütün her şeyle, tapucularla. Onları benim hatırlama şansım yok. 1995'te kahveciliğe başlayıp 2020'nin sonunda kapattım. Kahvemizin gerçekten tarihi çok eski" diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

