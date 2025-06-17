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Tüm vatandaşların ortak sorunu! İsyan ettiren fiyatları yüzde 40 düşürecek öneri... Bakanlıklara iletildi: Kredi detayı!

Türkiye'de her yıl değişmeyen tartışmalardan biri konut fiyatları. İnşaat maliyetlerinin artması, arsa fiyatlarındaki özellikle depremin ardından yaşanan artış ve krediye ulaşımda yaşanan sıkıntı tüm vatandaşların ortak sorunu. KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz artan fiyatlar için yeni bir öneri sundu. Konuyla ilgili iki bakanlıkla görüşüldüğünü belirtti. Eğer taleplerinin yerine getirilmesi halinde konut fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini vurguladı.

Tüm vatandaşların ortak sorunu! İsyan ettiren fiyatları yüzde 40 düşürecek öneri... Bakanlıklara iletildi: Kredi detayı!
Ufuk Dağ

Arsa fiyatları, inşaat maliyetleri, işçi sıkıntı derken konut fiyatları son yıllarda artarak devam etti. Yaşanan sıkıntı kira fiyatlarını da etkiledi. Krediye ulaşımda yaşanan sıkıntıyla beraber barınma en önemli sorunlarından biri oldu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, dernek olarak deprem riski ve kentsel dönüşümün odaklarında yer aldıklarını söyledi. Türkiye’de konut fiyatını en fazla artıran kalemlerden birinin arsa maliyetleri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Gelişmiş ülkelerde arsanın toplam proje maliyeti içindeki payı yüzde 20’yi geçmezken, bizde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu oran yüzde 40 ila 50 seviyelerinin altına düşmüyor. Bu fark, konuta erişimi zorlaştıran temel nedenlerden biri hâline geliyor” dedi.

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KAMU-ÖZEL SEKTÖR MODELİ

Bu tabloya çözüm üretmek adına kamu ile özel sektörün sinerji içinde çalışabileceği bir model önerdiklerini ifade eden Yılmaz, “Konut ihtiyacının ve arz eksikliğinin fazla olduğu bölgelerde kamunun üreteceği arsaların; toplam geliştirme maliyeti içindeki payı yerine ve bölgesine göre yüzde 10 ila 20’yi geçmeyecek şekilde, özel sektöre vadeli olarak verilmesi önemli bir çözüm olacaktır. Burada verilen arsalar için kamunun özel şartlar getirmesi ve 3 yıl içerisinde projeye başlanması şartıyla arsa stokçuluğu da engellenmiş olur. Yeterlilik kriterlerini sağlayan A ve B sınıfı müteahhitlik karnesine sahip konut geliştiricileri eliyle konut ihtiyacı hızlı ve eksiksiz karşılanabilir. Bu sayede fiyatlar rahatlıkla yüzde 40 aşağı çekilebilir. Bu durum otomatikman kira fiyatlarını da aşağı çeker, ulaşılabilir konut sorununu çözer. Arsa maliyetine ‘dur’ dememiz gerekiyor. Sektör olarak bu süreçte kamu otoritelerine her türlü desteği sunmaya hazırız. Uygun fiyatlı ekonomik konut üretimi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza taleplerimizi ilettik. Sorunun çözümü ve uygun maliyetlerle arsa üretimi konusunda bakanlık nezdinde de çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

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"İKİNCİ KONUT ALIMINDAKİ KISITLAMA KALDIRILMALI"

AB’de konut sahipliği ortalamasının yüzde 69 olduğunu hatırlatan Ziya Yılmaz, Türkiye’de ise ev sahipliği oranının yüzde 56’ya gerilediğine dikkat çekerek şöyle konuştu: Bugün yaşadığımız kira artışları ve arz yetersizliği, bireysel yatırımcının finansmana erişimindeki zorluklarla doğrudan ilişkili. Bu noktada BDDK’nın kredi kısıtlamalarının önümüzdeki dönemde kaldırılacağını düşünüyoruz. Çünkü enflasyonun daha düzenli bir patikaya girmiş olması bu beklentimizi artırıyor. Bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Burada imkânı olup da birden fazla konut alabilecek ve bunları da kiralık konut olarak piyasaya arz edebilecek kişileri de göz ardı etmemek gerekiyor. Kiralık konut arzındaki ve fiyatlardaki dengeyi sağlamak için finansman şartlarında ikinci konutunu alacak konut yatırımcıları için BDDK kredi kısıtlarının kaldırılması son derece önemlidir.

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Hissenet
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kredi Kira İnşaat arsa arsa fiyatları fiyat konut
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