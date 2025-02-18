FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor! Yıl sonu için rakam verdi 'Sürpriz olmaz'

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor! Yıl sonu için rakam verdi 'Sürpriz olmaz'

18.02.2025 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 yılına konut, arsa, tarla gibi ticari taşınmazların satışları hızlı başladı. Türkiye'de gayrimenkul satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e yükselirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak verisi olarak kayıtlara geçti. TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin, amortisman sürelerinin gerilemesinden dolayı satışların canlandığını kaydetti.

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor! Yıl sonu için rakam verdi 'Sürpriz olmaz'

Geçen ay gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaştı. Bu satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Toplam satışların yüzde 47'si konutlardan, yüzde 53'ü ise büyük çoğunluğu arsa ve tarla olmak üzere konut dışı gayrimenkullerde oluştu.

iStock-172487957

HARÇ GELİRİ 9 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Ocakta tapu dairelerinde 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirilirken, bunun 238 bin 938'ini satışlar, 117 bin 56'sını ipotek işlemleri, 40 bin 249'unu intikaller, 9 bin 425'ini düzeltmeler, 5 bin 654'ünü kamulaştırma, 4 bin 863'ünü ayırma işlemleri, 1 milyon 260 binini ise diğer işlemler oluşturdu. Geçen ay tapudaki işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.

iStock-636702508

KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, ocak ayında özellikle konut tarafında önemli bir canlılık gördüklerini belirterek, kredili satışlardaki artışın da dikkat çektiğini söyledi.

iStock-636863082

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan artış trendinin 2025'in ilk ayında da devam ettiğini dile getiren Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ikinci el gayrimenkul satışlarında canlılık ve artış söz konusu. Bunun nedeni, konutlarda artan inşaat maliyetinin yatırımcılar ve gelir amacıyla gayrimenkul almak isteyenler için bir fırsat olarak görülüyor. Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi de konut satışlarını canlandırıyor. Ocakta ipotekli satışlardaki artış vatandaşın bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor"

iStock-897650302

Şahin, arsa ve tarla satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 8 düşmesinin ardından yeni yıla artışla başladığını kaydederek, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın ilk çeyrekte devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

BİRİKİMİ OLANLAR KONUT ALIYOR

temsili-konut-4

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da satışlardaki artış trendinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ihtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz. Konutlarda fiyat artışına yönelik ciddi beklenti var. Satış adetlerindeki artış trendinin ocakta yavaşlayacağını düşünmüştük ancak yıllık bazda devam etti. Çok canlı bir talep var. Özellikle birikimi olanlar ciddi arayışta. Konut kredilerindeki kısmi gevşemenin de az da olsa etkili olduğunu düşünüyorum."
Akdoğan, geçen yıl arsa ve tarla satışlarında gerileme yaşandığını anımsatarak, konut dışı gayrimenkulün de bu yıl popülerliğini koruyacağını bildirdi.

temsili-konut-6

KONUT PİYASASI HAREKETLİ

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise satışlardaki artışın piyasadaki canlılığı net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar artık konut fiyatlarının reel olarak inebileceği yere kadar indiğini düşünüyor. Bir iki yıldır ertelenen talep de bu yüzden harekete geçti" diye konuştu.

Artışta baz etkisinin de olduğunu aktaran Büyükduman, "2023'ün ikinci yarısı ile 2024'ün ilk yarısında satış adetleri düşmüştü. Bu nedenle hem konutta hem de arsa ve tarla satışlarında artış olduğunu düşünüyorum. İlk yarı boyunca artış görmemiz sürpriz olmaz" ifadesini kullandı.

temsili-konut-7

Büyükduman, yıl sonunda konut satışlarının 1,6 milyonu, toplam gayrimenkul satışlarının ise 3,1 milyonu geçmesinin sürpriz olmayacağını sözlerine ekledi.
2020-2025 yılları ocak ayı gayrimenkul satışları şu şekilde:
Yıl Gayrimenkul satış adedi

2025: 238.938
2024: 198.725
2023: 235.901
2022: 187.997
2021: 159.244
2020: 209.224
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli olduEn düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli oldu
Vatandaşlar dikkat! Hesaplar sil baştanVatandaşlar dikkat! Hesaplar sil baştan
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Honda ve Nissan için yeşil ışık yandı!

Honda ve Nissan için yeşil ışık yandı!

Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, reklamları durduruldu

Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, reklamları durduruldu

Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti

Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti

Kar yağışı İstanbul'u esir alacak!

Kar yağışı İstanbul'u esir alacak!

Dev banka altın tahminini değiştirdi

Dev banka altın tahminini değiştirdi

Araçların fiyatı 2 kat artmıştı 'Yasa muhtemelen çıkmayacak'

Araçların fiyatı 2 kat artmıştı 'Yasa muhtemelen çıkmayacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.