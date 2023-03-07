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  4. Tunceli, Kayseri, Mersin... Satılıkta yüzde 14, kiralıkta yüzde 17 artış! GİB, 45 bin konut için 'fahiş fiyat var' dedi

Tunceli, Kayseri, Mersin... Satılıkta yüzde 14, kiralıkta yüzde 17 artış! GİB, 45 bin konut için 'fahiş fiyat var' dedi

07.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında deprem olmasaydı fiyat artışını deprem illeri ve çevre iller için yüzde 8, büyükşehirler için yüzde 10; kira artışını ise deprem illeri için yüzde 4, çevre iller için yüzde 6, büyükşehirler için yüzde 9 olarak öngörülmüştü. Ancak deprem sonrasında bölgedeki illerde satılık konut fiyatlarında ortalama yüzde 14, konut kiralarında ise ortalama yüzde 17 artış kaydedildi. Mersin'de yazlık konutlar bile satışa çıkarken yaklaşık 45 bin konutta fahiş fiyat artışı tespit edildi.

Tunceli, Kayseri, Mersin... Satılıkta yüzde 14, kiralıkta yüzde 17 artış! GİB, 45 bin konut için 'fahiş fiyat var' dedi

Depremin etkilediği iller ve çevre illerde konut stoku depremin ardından önemli ölçüde düştü. Bunun sonucu olarak Şubat ayında konut fiyatlarındaki artış beklentinin üzerinde gerçekleşirken, depremin etkilediği illerdeki konut fiyat artışı çevre iller ve büyükşehirlerdeki fiyat artışından yüksek oldu.

Endeksa verilerine göre, depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise ortalama yüzde 59 düşüş gösterdi. Stoklardaki düşüşe bağlı olarak, depremin etkilediği illerde satılık konut fiyatları dehrem sonrasında ortalama yüzde 14, konut kiraları ise ortalama yüzde 17 artış gösterdi. Çevre illerde ise satılık konut fiyatları yüzde 7, konut kiraları yüzde 4 artış kaydedetti. Büyükşehirlerdeki satılık konut fiyatları yüzde 11, konut kiraları ise yüzde 14 arttı.

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DEPREM OLMASAYDI FİYATLAR…

Depremden önce Ocak ayında deprem illerinde satılık konut fiyatları yüzde 9, kiralar yüzde 5 artmış; çevre illerde satış fiyatı yüzde 9, kiralar ise yüzde 7 artmıştı. Ocak ayında büyükşehirlerde ise satış fiyatı yüzde 13, kiralar yüzde 11 artmıştı. Şubat ayında deprem olmasaydı fiyat artışını deprem illeri ve çevre iller için yüzde 8, büyükşehirler için yüzde 10; kira artışını ise deprem illeri için yüzde 4, çevre iller için yüzde 6, büyükşehirler için yüzde 9 olarak öngörülmüştü.

Öte yandan, rapora göre deprem sonrası çevre iller arasında gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği iller Tunceli ve Kayseri oldu. Tunceli’de satılık konut fiyatları yüzde 16 artarken, kiralar yüzde 1 arttı; Kayseri'de ise satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 29 artış gösterdi.

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MERSİN'DEKİ YAZLIKLAR SATIŞA ÇIKTI

Çevredeki neredeyse tüm illerde stok düşerken Mersin'de satılık konut stokunun yüzde 36, kiralık konut stokununise yüzde 31 arttığına dikkat çeken Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Özellikle Adana'daki depremzedeler başta olmak üzere Mersin'de yazlık konutu bulunan kişilerin bu konutları kiraya veya satışa çıkarttığı bu nedenle stokların yüzde 30 üzerinde arttığı, artan stok ve acil ihtiyaç durumu ile birlikte kiraların düştüğü, satış fiyatının ise diğer illere göre daha az arttığı görülüyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERE ETKİSİ DÜŞÜK

Depremin büyükşehirlerdeki gayrimenkul piyasasına etkisinin çok düşük olduğu, fiyat artışının beklenti ile aşağı yukarı paralel olduğu belirtildi. Buna göre, deprem öncesi ve sonrasında büyükşehirler içerisinde konut satış fiyatlarının en fazla arttığı il Muğla olurken, kiraların en fazla arttığı il Ankara oldu.

Muğla’da satılık konut fiyatları yüzde 13 artarken, kiralar yüzde 20 artış gösterdi. Ankara’da ise kiralar yüzde 26, satılık konut fiyatları ise yüzde 11 artış gösterdi. Deprem sonrasında kiralar İstanbul'da yüzde 13, İzmir'de yüzde 16 artarken, satılık konut fiyatları İstanbul'da yüzde 12, İzmir'de yüzde 10 artış kaydetti.

45 BİN KONUTTA FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem sonrası ülke genelinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerinde, fiyatlarda artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit etti. Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, deprem bölgesinde mevcut durumu suistimal edenlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında yol denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.


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