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Türkiye'de konut satışı artarken yabancıların konut alımı azaldı! En çok evi o şehir aldı, 24 konut sattı sonuncu oldu...

13.03.2025 10:52
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 oldu. Konut satışının en az olduğu il ise Ardahan olurken en fazla konutun satıldığı il İstanbul oldu.

Türkiye'de konut satışı artarken yabancıların konut alımı azaldı! En çok evi o şehir aldı, 24 konut sattı sonuncu oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 artışla 112 bin 818'e çıktı. Şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,57 artış gösterdi. Ocak 2025'te 112 bin 173 konut satılmıştı.

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EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul, 19 bin 347 ile şubatta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 791 konut satışıyla Ankara, 6 bin 899 ile İzmir takip etti.
Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 24 konutla Ardahan, 70 konutla Tunceli ve 73 konutla Bayburt olarak sıralandı.

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YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Şubatta yabancılara 1457 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 21,1 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 539 konutla İstanbul aldı. Bu ili 503 konutla Antalya ve 89 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4'e geriledi.

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EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Şubatta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 256 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 133 konutla İran ve 99 konutla Irak vatandaşları izledi.

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İPOTEKLİ SATIŞ YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artışla 16 bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 artışla 33 bin 504'e yükseldi.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 3 bin 956'sı, ocak-şubat dönemindeki satışların 7 bin 812'si ilk el satışları olarak belirlendi.

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DİĞER KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 96 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 191 bin 487 olarak kayıtlara geçti.

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Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, şubatta yıllık bazda yüzde 18,2 artarak 33 bin 784'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 artışla 66 bin 569 oldu.

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Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış göstererek 79 bin 34 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,1 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 158 bin 422 olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ev almak konut tüik
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