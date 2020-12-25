Türkiye'de yerleşik her 2 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya gayrimenkul satışında dönüm noktası olan Mütekabiliyet Yasası'nın 2013'te yürürlüğe girmesinin ardından bu alanda hızlı bir ivmelenme yaşandığını ifade etti.

Yabancıların Ocak 2013'ten bu yana Türkiye'den aldığı konut sayısının 216 bine ulaştığını bildiren Akbal, 2013'te yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancıya konut satışının, son 3 yılda yıllık 40 bin ortalamayı aştığını söyledi.

Akbal, artık İtalya, İspanya ve Fransa gibi yabancıların sıkça tercih ettiği ülkelerle yarışır hale gelen Türkiye'de konut satın alan yabancıların bunu hem yatırım hem de oturum için tercih ettiğini belirtti.

Akbal, "TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'den ikamet almış yabancı sayısı 1 milyon 531 bin. Türkiye'deki hanelerde yaşayan ortalama nüfusun 3,3 olduğunu düşünürsek satın alınan bu 216 bin evde 750 bine yakın yabancının yaşadığını söyleyebiliriz. Özetle, her iki yabancıdan birinin Türkiye'de kendi evinde oturduğu araştırmamızın sonuçlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.