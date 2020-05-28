Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı

Türkiye'nin yabancıya sattığı konut adedi, Mütekabiliyet Yasasının çıkmasıyla birlikte 2013'ten itibaren hızla artarken, bu alandan sağlanan gelir de 6 milyar doları geçti. Yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl 45 bin 483 adedi bulurken, konut alan milletlerin çeşitliliği de her geçen yıl arttı. Bu alanda çıkan yasalar ve yapılan düzenlemeler sayesinde her geçen yıl daha rekabetçi ilerlemesini sürdüren Türkiye, oluşturduğu rekabetçi avantajıyla global araştırmalarda da öne çıkmaya başladı. ABD merkezli uluslararası gayrimenkul yatırım şirketi Remote Ventures tarafından hazırlanan ve en avantajlı emlak yatırım pazarlarının yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye, dünya genelinde belirlenen en iyi 25 emlak pazarı sıralamasında 14. basamakta yer aldı. "Yabancılar İçin En İyi 25 Emlak Pazarı" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye, büyüme hızı, yaşam maliyeti, kazanç vergisi, işlem maliyeti ve turizm sektör büyümesi gibi verileriyle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

İlk iki sırada Kolombiya ve Karadağ (Montenegro) yer aldığı listede, Türkiye'yi uygun fiyatlı konut, iyi kira getirisi, uygun yaşam şartları ve 250 bin dolara vatandaşlık teşviki öne çıkardı. 'TÜRKİYE, CAZİP BİR PAZARDA ARADIĞIMIZ TÜM TEMEL ÖZELLİKLERE SAHİP' Remote Ventures Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Campbell, AA muhabirine araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, dış pazarları kolayca izlemeye, yükselen mahalleri keşfetmeye, mülkleri detaylarıyla tanımaya ve analiz etmeye, fırsatları yatırıma dönüştürmeye yardım eden bir yatırım şirketi olduklarını söyledi. Türkiye'nin şu anda uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için inanılmaz fırsatlar sunduğunu dile getiren Campbell, "Türkiye, cazip bir pazarda aradığımız tüm temel özelliklere sahip olduğu için öne çıktı." dedi. Campbell, araştırmanın hangi kriterler esas alınarak yapıldığına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir ekonomik merkez olan Türkiye'de dünya standartlarında şehirler, güzel sahiller, uygun vize ve ikamet fırsatları, zengin kültür ve tarih, dinamik bir demografi, istikrarlı turizm ve benzeri özelliklerin hepsi bulunuyor. Endeksimiz özellikle şu özel ölçülere dayanıyor: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi, nispeten düşük yaşam maliyeti ve oldukça ucuz emlak fiyatları. Hazırladığımız endeksle, Türkiye'nin benzer ülkelere göre fiyatta sağladığı cazibenin hep böyle devam etmeyeceği mesajını yatırımcılara veriyoruz."

'ARAŞTIRMA, GAYRİMENKULDE TÜRKİYE'NİN CAZİBESİNİ ORTAYA KOYUYOR' Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde bir yabancının bir gayrimenkulü yaklaşık 400 bin avroya aldığını, bu rakamın İstanbul'da ise 120 bin avro seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen ve alım yapanların daha çok Türkiye'nin doğusundaki ve güneyindeki ülkeler olduğunu dile getiren Özgün, bu konuda yatırımcı çeşitliliği oluştukça ortalama konut satış rakamının yukarı çıkacağını bildirdi. Özgün, "Araştırma; Türkiye'nin gayrimenkul yatırımı açısından cazibesini, karlılığını ve gelecek vadeden potansiyele sahip olmasını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. 200'den fazla ülke arasından seçilen 25 pazar arasında 14. sırada yer almak sektörümüz açısından son derece önemli." dedi. Türkiye'den konut alan yabancının yaklaşık 90 gün Türkiye'de kaldığını aktaran Özgün, "Konut alan yabancı evini donatıyor ve burada yiyip içiyor. Ciddi bir ihracat ve tüketim katkısından bahsediyoruz. Bunu iyi benimseyip, bu alanda büyümek sadece sektörümüze değil ekonomimize de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.