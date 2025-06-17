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Üç farklı tarih üç ayrı fiyat! Fiyatlar arttıkça emlakçıların taktiği de değişti... Manipülasyonun böylesi

İstanbul Şişli’de aynı daire, üç farklı emlakçı tarafından 47 bin, 49 bin ve 53 bin TL’ye ilan verildi. Uzmanlar, bu yöntemin kiraları yapay şekilde artırdığını belirtti. Bu taktiğe başvuran emlakçılara kötü haber: Mevzuata aykırı ilanlar için 160 bin TL’ye kadar ceza uyarısında bulunuyor. İşte haberin detayları:

Üç farklı tarih üç ayrı fiyat! Fiyatlar arttıkça emlakçıların taktiği de değişti... Manipülasyonun böylesi
Çiğdem Sevinç

Emlak sektöründe fiyatlar arttıkça arttı. Ev bulmak da tutmak da hayal olurken bir de üstüne emlakçıların gizli oyunu işin içine girdi. Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı daire, üç ayrı emlakçı tarafından 47 bin, 49 bin ve 53 bin TL olmak üzere üç farklı ilandan yayına koyuldu.

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SUNİ FİYAT ARTIŞI

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu durumun piyasada ciddi bir fiyat dengesizliğine yol açtığını vurguladı: Şenay “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar piyasada kiraların suni olarak artmasına sebep oluyor” dedi.

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"MEVZUATA AYKIRI"

Avukat Sedef Selçuk, aynı daireye ilişkin birden fazla farklı ilan verilmesinin yasal olmadığını belirterek “Bir mülk sahibi birden fazla emlakçı ile çalışabilir. Ancak aynı ürüne dair birden fazla farklı içerikte ilan mevzuata aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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160 BİN TL’YE KADAR PARA CEZASI VAR

Avukat Sedef Selçuk ise mevzuata aykırı ilanlar için 160 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceğini söyleyerek, “Bir mülk sahibi birden fazla emlakçı ile çalışabilir. Ancak aynı ürüne dair birden fazla farklı içerikte ilan mevzuata aykırıdır” dedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı ev kiraları
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