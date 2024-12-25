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Ucuz konut geliyor: 250 bin adet... Mehmet Şimşek'ten ev kirası ve ev fiyatlarıyla ilgili açıklama: "Önünü açacağız" diyerek tarih verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.12.2024 08:01
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Konut fiyatlarındaki artış, ev kiralarındaki fahiş fiyatlar vatandaşı isyan ettirmişti. Milyonlarca vatandaşın beklediği 'ucuz konut' mesajı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. "Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız" diyen Şimşek, 250 bin yeni konut yapılacağını duyurarak tarih verdi. Bakan Şimşek'in "Zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz” sözleri de dikkat çekti.

Ucuz konut geliyor: 250 bin adet... Mehmet Şimşek'ten ev kirası ve ev fiyatlarıyla ilgili açıklama: "Önünü açacağız" diyerek tarih verdi

Ev kiraları ve yüksek konut fiyatlarıyla ilgili milyonların yüzünmü güldürebilecek açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği konferansta konuşan Bakan Şimşek, 250 bin yeni konut yapılacağını duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK: "1-1,5 YIL İÇİNDE 250 BİN KONUT DAHA GELECEK"

Konut arzını artıracaklarını belirten Şimşek "Deprem sebebiyle muazzam bir konut seferberliği var. 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız. Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız" dedi.

GDSG

"ÇOK DAHA İYİ FİNANSAL ŞARTLARLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonundaki katılığın çözülmeye başladığını belirterek “2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak. Temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dâhil mal enflasyonu yüzde 40’ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var. Dezenflasyon başladı ve devam edecek. Büyüme potansiyelimiz hâlâ yüksek çünkü borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal şartlarla karşılaşacağız. Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz. Rezerv de artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye” diye konuştu.

"BİZİM NE ÜSTÜ ÖRTÜK NE DE AÇIK BİR KUR HEDEFİMİZ YOK"

Sıcak para eleştirilerine de cevap veren Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“’Program sıcak para üzerinden çalışıyor’ diyorlar, öyle bir şey yok. Bizim rezerv birikimimizin 3’te 2’sinden fazlası orta-uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Portföy yatırımlarının hepsi aşırı sıcak değil, dolayısıyla net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok. Bu sene ciddi fon akışı oldu. 110 milyar dolarlık döviz aldık.

ADAD

"ZENGİNLER KULÜBÜNE 1-2 YIL İÇİNDE GİREBİLİRİZ”

Vatandaşın hayat pahalılığından şikâyetleri var, sorunları biliyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz”

FAFA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek ev fiyatları ev kiraları konut
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