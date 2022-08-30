Ucuz Konut Projesi'nde yeni gelişme! 3 dev adım... Aşamalar belli oldu

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları belli oldu.

SON DAKİKA | TOKİ İLE 81 İLE UCUZ KONUTLAR GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?

Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.

EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ BÜTÇEYİ SARSMAYACAK

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

EN YÜKSEK TAKSİT İSTANBUL HARİÇ 4.200 TL

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

50 BİN OFİS DE EVE DÖNÜŞÜYOR

İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.

Üçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

240 AYA KADAR TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya ilişkin şunları ifade etti:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki, konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak."

