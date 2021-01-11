Yabancıların en cazip bulduğu şehir İstanbul oldu

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, İstanbul, ortalama konut metrekare fiyatı itibarıyla Avrupa'daki metropoller arasında en cazip şehir olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen İstanbul, henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar 2019'da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı.

Ulusal ve uluslararası alanda yatırım cazibesiyle öne çıkan İstanbul, yabancıya konut satışında da küresel kentler arasında hızla ilerliyor. Bu ilerlemede, kentin Avrupa metropollerine göre henüz istenilen değere ulaşmamış olması büyük önem taşıyor.

İstanbul'da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 avro olarak ölçüldü. Bu rakam, Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Münih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Lizbon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 avroya kadar yükseliyor.