Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Sözleşme süresi bitmeden çıkmak isterseniz...

Sözleşme süresi dolmadan evi boşaltan kiracıya, ev sahibinden mağduriyet davası. Yargıtay'dan konuya ilişkin emsal karar çıktı. İşte habere dair detaylar:

Çiğdem Sevinç

Kiracının 2 yıllık kira sözleşmesi süresi dolmadan evi boşaltması üzerine ev sahibi konuyu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığında kira bedelinin ödenmesine karar verdi. Ancak ev sahibi bu bedelin yeterli olmadığını savunarak kararı temyize götürdü.

YARGITAY: “MAKUL SÜRE” KADAR ZARAR ÖDENMELİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşme süresi tamamlanmadan yapılan tahliyenin ev sahibine maddi zarar verdiğine hükmetti. Kararda, kiracının kalan kira ve aidat bedellerini de ödemesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, taşınmazın boş kaldığı dönem için “makul süre” kapsamında ev sahibinin zararının karşılanmasına hükmetti.

EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM ŞARTI

Ekol TV’ye konuşan Avukat Sedef Selçuk, kira sözleşmesi süresi dolmadan kiracının evi terk etmesinin hem hukuki hem de maddi sorumluluk doğurduğunu belirtti. Selçuk, tahliye kararının en az 15 gün önceden yazılı şekilde bildirilmesi gerektiğini, sözleşmelerde bu sürenin özel olarak düzenlenebileceğini ifade etti.

BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DURUM NE?

Hukukçular, eğer kira sözleşmesi belirsiz süreliyse ve taraflardan biri süre bitimine yakın bir bildirimde bulunmazsa, sözleşmenin otomatik olarak uzadığına dikkat çekti.

