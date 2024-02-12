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Yatay mimari nedir, özellikleri nelerdir? Yatay mimarinin avantajları

Ferhan Petek Ferhan Petek
04.02.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Şehir planlamalarında farklı çeşitlerde mimarı yapılar kullanılır. 2 ana mimari türü vardır. Biri yatay mimari diğeri ise dikey mimaridir. Hem yatay hem de dikey olarak gerçekleştirilen mimari planlamaların kendilerine özel bazı dezavantajları ve avantajları olur. Özellikle son zamanlarda en sık duyulan ve tercih edilen mimari türü yatay mimari olmuştur.

Yatay mimari nedir, özellikleri nelerdir? Yatay mimarinin avantajları

İçindekiler

  • Yatay mimari nedir?
  • Yatay mimari ne demektir?
  • Yatay mimari özellikleri nelerdir?
  • Yatay mimari neden önemlidir?
  • Yatay mimarinin avantajları nelerdir?

Bir şehrin inşa edilmesinde yapılan planlamalarda 2 tür mimari çeşit kullanılır. Dikey mimari ve yatay mimari olarak isimlendirilen bu mimari türlerinin ikisi de kendine has bazı olumlu ve olumsuz durumlara neden olabilir. Ancak insanların yüksek binalarda yaşaması ve şehir hayatının bu sebebe bağlı olarak karmaşık bir hâl alması yatay mimarinin ön plana çıkmasına neden olmuştur.

Yatay mimari nedir?

2 mimari türden biri olan ve son zamanlarda çok sık sözü edilen yatay mimari, şehirlerin inşa planlarında enine olacak şekilde gelişen yapılara yer verilmesi ile ortaya çıkan bir şehir planlaması türüdür. Özellikle büyükşehirlerde son zamanların en gözde mimari türü hâline gelmiştir.

Yatay mimari yapılması sayesinde bu uygulamanın kullanıldığı şehirlerde çok daha ferah, daha düzenli bir görünüm oluşur. Aynı zamanda insanlar için de daha ferah ve geniş yaşama alanları ortaya çıkar. Dikey mimarinin aksine yatay mimari kullanılan şehirlerde kirlilik oranı da düşer.

Yatay mimari ne demektir?

Şehirlerde enine olarak gelişen ve az katı olan projeleri ifade etmek için kullanılan terim yatay mimaridir. Şehirlerin görüntüsünü bozduğu kabul edilen dikey mimari türünün dezavantajları fark edildiğinde ortaya çıkmıştır.

Dikey mimariye karşıt olarak ortaya çıkan yatay mimari son zamanların en gözde mimari türü hâline gelmiştir. Birçok şehirde yatay mimari kullanılmakta ve avantajlarından yararlanılmaktadır.

Yatay mimari özellikleri nelerdir?

Hem yatay mimarinin hem de dikey mimarinin kendine has özellikleri bulunur. Yatay mimarinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çevreci bir yapıya sahiptir.
  • Çok daha fazla yeşil alan oluşturur.
  • Geniş alanlar yaratır.
  • İnsanlar arası ilişkilerin, komşuluk kavramının da dostu bir mimaridir. Çünkü belli ve düşük sayılarda daire olur.
  • Estetik kaygıların da önüne geçer.
  • İnsanların çevresinden ve birbirinden izole olmalarını engeller.

Yatay mimari neden önemlidir?

Yatay mimari tercihi sayesinde hem fiziksel hem sosyolojik birçok avantaj kazanılır. Bu nedenle son derece önemlidir. Bazı dezavantajları olsa da avantajlarının daha fazla olduğu kabul edilmiştir.
Alandan tasarruf edilmesi konusunda dikey mimari daha avantajlı olsa da yatay mimarinin önemi, sağladığı avantajlar ile daha fazladır. Yatay mimari, özellikle büyükşehirler için son derece önemlidir.

Yatay mimarinin avantajları nelerdir?

Dikey mimariye göre yatay mimarinin avantajları çok daha fazladır. Yatay mimarinin sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Yatay mimari kullanılan şehirlerin belli başlı bölgelerinde kat farkları görülmez.
  • Yüksek yapılarda küçük daire problemleri yaşanır ancak yatay mimari söz konusu olduğunda çok daha fazla alan sağlanmış olur.
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