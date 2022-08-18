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Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı... Döviz veya altın yerine arsaya yöneldiler

18.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne altın ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi arsa yatırımları oldu. Emlakçılar son dönemde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çevresi başta olmak üzere emlak satışlarında adeta patlama yaşandığını ifade etti. Küçük yatırımcının Çanakkale ve çevresine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede döviz veya altın yerine arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı... Döviz veya altın yerine arsaya yöneldiler

Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olan ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bir parçası olarak hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, başta arsa olmak üzere bölgedeki emlak sektörünü canlandırdı. 2 bin 23 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaiky Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Avrupa ile Asya kıtalarını karayolundan birleştirmesi, yatırımcılar için fırsat oldu.

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DÖVİZ VEYA ALTIN YERİNE ARSAYA YÖNELDİLER

Büyük sermaye sahiplerinin yanı sıra, birikimlerini değerlendirmek isteyen küçük yatırımcının Çanakkale ve çevresine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede döviz veya altın yerine arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi.

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ÇANAKKALE ÇEVRESİNDE EMLAK SATIŞLARINDA ADETA PATLAMA YAŞADI

Yaklaşık 20 yıldır Marmara ve Ege bölgesinde gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Ergin Kılıç, son dönemde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çevresi başta olmak üzere emlak satışlarında adeta patlama yaşandığını ifade etti. Büyük sermaye sahiplerinin denize yakın bölgelerde, küçük yatırımcıların da bütçelerine göre daha ucuz olan iç bölgelerde ev, arsa ve tarla alımı yapmak istediğini kaydeden Kılıç, talebin artmasıyla birlikte fiyatların da arttığına dikkat çekerek, yeni yatırım yapacaklara şu uyarılarda bulundu; “Dişinden tırnağından arttırarak birikim sahibi olan küçük yatırımcı öncelikle doğru fiyattan arsa alımı yapmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu sebeple alım yaparken mutlaka bir gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Çok detaylı fiyat araştırması yapılmalı. Arsa tercihi yapılırken de, şehrin gelişen bölgelerinden alım yapılmalı. Arsa yatırımı kısa vadeli yatırım değildir. Çok kazandırır ama orta ve uzun vadeli düşünmek en akıllıcasıdır.”

Merkezlerinin Çanakkale’de, şubelerinin ise Biga ve Gönen’de bulunduğunu belirten Kılıç, danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verdiklerini ve arsa alırken tapunun hisseli olmamasına veya hisse sahibi sayısının çok az olmasına dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi. Kılıç, “Hisseli tapusu olan arsa ve araziler en son tercihiniz olmalı. Ayrıca verimli tarım topraklardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu topraklar inşaat değil tarımsal üretim için kullanılmalı” diye konuştu. (İHA)

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