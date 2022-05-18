Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış! Havalar ısındı fiyatlar uçuşa geçti

Yazın gelmesi ve pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle sahil kentlerinde hareketlilik başladı. Otel fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle özellikle kalabalık aile ve arkadaş grupları yazlık kiralama yoluna gidiyor. Gelen talepler çoğalırken, sahil bölgelerindeki yazlıkların fiyatları da hızla yükseldi. Yazlık niteliği olmayan evler bile fahiş fiyatlara kiralanıp satılmaya başlandı. Fiyatların yüksekliğine rağmen yazlık satışı ve kiralamalarına olan talep ise hız kesmeden devam ediyor.

KONUT SATIŞ DEĞERİNDE DATÇA'DA YÜZDE 342'LİK ARTIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre; yapay zeka ile gayrimenkul değerlemesi yapan Endeksa, 19 ilçenin pandemi dönemi konut satışlarındaki değer değişimini inceledi. Konut satış değerinde en çok artış yüzde 342 ile Datça’da gerçekleşirken, Datça’yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti. Önümüzdeki bir yılda ortalama konut metrekare fiyatlarında Bodrum’da yüzde 79, Seferihisar’da yüzde 78, Çeşme’de yüzde 76, Alanya’da ise yüzde 68 artış öngörülüyor. 2022 Mart itibarıyla konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler, ortalama 33 bin 501 lira ile Çeşme, 30 bin 356 lira ile Bodrum, 25 bin 445 lira ile Kaş oldu.

YAZLIK KİRA FİYATLARINDA ALANYA LİDER

Kira artış değeri olarak incelendiğinde son 3 yılda yüzde 289 artışla rekor Alanya’nın oldu. Alanya’yı yüzde 279 ile Kemer, yüzde 239 ile Urla, yüzde 221 ile Şile, yüzde 211 ile Fethiye ve yüzde 202 ile Kuşadası takip etti. Bodrum’da kiralar son 3 yılda yüzde 174 artarak 84 bin 680 lira, Çeşme’de yüzde 183 artarak 78 bin lira, Kemer’de yüzde 279 artarak 75 bin lira, Kaş’ta yüzde 165 artarak 68 bin 890 lira, Datça’da yüzde 173 artarak 60 bin lira, Alanya’da yüzde 289 artarak 60 bin lira, Kuşadası’nda yüzde 202 artarak 35 bin lira oldu.

Bölge bölge emlakçıların değerlendirmesi;

Antalya: Konut satışı ve kiralaması tarafında en fazla değer artışı Kaş ilçesinde yaşanıyor. Alanya’da da hareket sürüyor. Antalya’da kiralar son 1 yılda yüzde 278 artışla hemen hemen üçe katlandığı görülüyor. Kaş’ın en değerli mahallesi ise Kalkan olarak verilere yansıyor. Kaş ve Kalkan’da yaz ayları için gecelik kiralama bedelleri yeni ve havuzlu alanlarda 7 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Bu oran, daha eski ya da denize uzak alanlarda 900 lira ile 2 bin lira arasında olduğu görülüyor. Aylık kiralamalarda ise 15 bin lira ile 50 bin liraya kadar geniş bir skalada evler var. Kalkan’da bu oran daha üst gruplarda 120 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.

"1 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Bodrum: Fiyatların seyrinin yukarı yönlü ivmede olduğu ve bunun devam etmesi beklenen yazlık bölgelerin başında Bodrum var. Bölgede aylık kiralık yazlıklar, bulunduğu konum, yazlığın durumu gibi başlıklarla oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor. 18 bin liradan başlayan eski konutlardan 200 bin liraya ulaşan yeni yazlıklara kadar aylık kiralama seçenekleri var. Müstakil, yeni ve oda sayısı yüksek villalarda bu fiyat 400 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkıyor. İlan sitelerine verilmeyen kiralıklarda ise döviz üzerinden kiraların konulduğu ifade ediliyor. Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan, Gümbet, Turgutreis başta olmak üzere onlarca ilan bulunuyor. Fiyatlar ne kadar yüksek olursa olsun bir kiracı kitlesinin hızla kiralama yaptığı belirtiliyor.

Datça: Özellikle beyaz yakalıların, pandemi süreciyle birlikte uzaktan çalışma imkanlarını değerlendirdiği Datça’da satılık fiyatları olduğu gibi kiralıklarda da yüksek fiyatlar var. Genel itibarıyla 10-15 bin liradan başlayan aylık yazlık kiralarının 65 bin lirayı aştığı görülüyor. Kiralama bedelleri her sahil kentinde olduğu gibi yaz ayları için daha yüksek bedellere de erişebilir.

Ayvalık: Ayvalık bir yandan oldukça eski konut stokuyla, bir yanda ise yeni villalarıyla yazlık kiralamaya imkan verenlerden. Bölgede eski yeni ayrımı olmaksızın yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Bölgede yeni konutlarda aylık kiralama bedeli 80 bin lirayı geçiyor. Yazlık daire şeklinde oldukça eski binalardaki konutların ise 2 bin lira ile 15 bin lira arasında fiyatlarla kiralandığı görülüyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLGİYİ KATLADI

Çeşme: İzmir’in sahil hattı boyunca tüm ilçelerinde turizm hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Aynı zamanda beyaz yakalılar da uzaktan çalışma imkanlarını kullanarak şehirde sahil bölgelerinde kiralama ve satın almalar yapıyor. Yazlık kiralıkları 30 bin lira ile 150 bin lira arasında ortalama bir seyir izliyor. Çeşme’de daha üst sınıf yazlıklarda ise kiralamalar 200 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor.

Kuşadası: Pandemi sürecinin etkisiyle yıldızı parlayan yerlerden biri de Kuşadası oldu. Özellikle yazlık satışlarının yoğun olduğu bölgede, kiralamalar da yapılıyor. Oldukça çeşitli bir kiralama ortalaması olan Kuşadası’nda 10 bin lira ile 50 bin lira arasında kiralıklar yoğun. Üst limitin ise 150 bin lirayı aştığı görülüyor.



