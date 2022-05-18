FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış! Havalar ısındı fiyatlar uçuşa geçti

Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış! Havalar ısındı fiyatlar uçuşa geçti

18.05.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla yazlık sezonu açıldı. Sahil kentlerine vatandaşların ilgisi artarken, yazlık niteliği taşımayan konutlar bile fahiş fiyatlarla kiralanıp satılıyor. Kira artış değeri olarak incelendiğinde son 3 yılda yüzde 289 artışla rekor Alanya’nın oldu. Satış değerinde en çok artış ise yüzde 342 ile Datça’da gerçekleşirken, Datça'yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti. Fiyatların yüksekliğine rağmen kiralık ve satılık yazlığa talep hız kesmiyor.

Yazlık evlerin kira ve satış fiyatlarında büyük artış! Havalar ısındı fiyatlar uçuşa geçti

Yazın gelmesi ve pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle sahil kentlerinde hareketlilik başladı. Otel fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle özellikle kalabalık aile ve arkadaş grupları yazlık kiralama yoluna gidiyor. Gelen talepler çoğalırken, sahil bölgelerindeki yazlıkların fiyatları da hızla yükseldi. Yazlık niteliği olmayan evler bile fahiş fiyatlara kiralanıp satılmaya başlandı. Fiyatların yüksekliğine rağmen yazlık satışı ve kiralamalarına olan talep ise hız kesmeden devam ediyor.

KONUT SATIŞ DEĞERİNDE DATÇA'DA YÜZDE 342'LİK ARTIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre; yapay zeka ile gayrimenkul değerlemesi yapan Endeksa, 19 ilçenin pandemi dönemi konut satışlarındaki değer değişimini inceledi. Konut satış değerinde en çok artış yüzde 342 ile Datça’da gerçekleşirken, Datça’yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti. Önümüzdeki bir yılda ortalama konut metrekare fiyatlarında Bodrum’da yüzde 79, Seferihisar’da yüzde 78, Çeşme’de yüzde 76, Alanya’da ise yüzde 68 artış öngörülüyor. 2022 Mart itibarıyla konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler, ortalama 33 bin 501 lira ile Çeşme, 30 bin 356 lira ile Bodrum, 25 bin 445 lira ile Kaş oldu.

YAZLIK KİRA FİYATLARINDA ALANYA LİDER

Kira artış değeri olarak incelendiğinde son 3 yılda yüzde 289 artışla rekor Alanya’nın oldu. Alanya’yı yüzde 279 ile Kemer, yüzde 239 ile Urla, yüzde 221 ile Şile, yüzde 211 ile Fethiye ve yüzde 202 ile Kuşadası takip etti. Bodrum’da kiralar son 3 yılda yüzde 174 artarak 84 bin 680 lira, Çeşme’de yüzde 183 artarak 78 bin lira, Kemer’de yüzde 279 artarak 75 bin lira, Kaş’ta yüzde 165 artarak 68 bin 890 lira, Datça’da yüzde 173 artarak 60 bin lira, Alanya’da yüzde 289 artarak 60 bin lira, Kuşadası’nda yüzde 202 artarak 35 bin lira oldu.

2

Bölge bölge emlakçıların değerlendirmesi;

Antalya: Konut satışı ve kiralaması tarafında en fazla değer artışı Kaş ilçesinde yaşanıyor. Alanya’da da hareket sürüyor. Antalya’da kiralar son 1 yılda yüzde 278 artışla hemen hemen üçe katlandığı görülüyor. Kaş’ın en değerli mahallesi ise Kalkan olarak verilere yansıyor. Kaş ve Kalkan’da yaz ayları için gecelik kiralama bedelleri yeni ve havuzlu alanlarda 7 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Bu oran, daha eski ya da denize uzak alanlarda 900 lira ile 2 bin lira arasında olduğu görülüyor. Aylık kiralamalarda ise 15 bin lira ile 50 bin liraya kadar geniş bir skalada evler var. Kalkan’da bu oran daha üst gruplarda 120 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor.

"1 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Bodrum: Fiyatların seyrinin yukarı yönlü ivmede olduğu ve bunun devam etmesi beklenen yazlık bölgelerin başında Bodrum var. Bölgede aylık kiralık yazlıklar, bulunduğu konum, yazlığın durumu gibi başlıklarla oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor. 18 bin liradan başlayan eski konutlardan 200 bin liraya ulaşan yeni yazlıklara kadar aylık kiralama seçenekleri var. Müstakil, yeni ve oda sayısı yüksek villalarda bu fiyat 400 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkıyor. İlan sitelerine verilmeyen kiralıklarda ise döviz üzerinden kiraların konulduğu ifade ediliyor. Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan, Gümbet, Turgutreis başta olmak üzere onlarca ilan bulunuyor. Fiyatlar ne kadar yüksek olursa olsun bir kiracı kitlesinin hızla kiralama yaptığı belirtiliyor.

para

Datça: Özellikle beyaz yakalıların, pandemi süreciyle birlikte uzaktan çalışma imkanlarını değerlendirdiği Datça’da satılık fiyatları olduğu gibi kiralıklarda da yüksek fiyatlar var. Genel itibarıyla 10-15 bin liradan başlayan aylık yazlık kiralarının 65 bin lirayı aştığı görülüyor. Kiralama bedelleri her sahil kentinde olduğu gibi yaz ayları için daha yüksek bedellere de erişebilir.

Ayvalık: Ayvalık bir yandan oldukça eski konut stokuyla, bir yanda ise yeni villalarıyla yazlık kiralamaya imkan verenlerden. Bölgede eski yeni ayrımı olmaksızın yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Bölgede yeni konutlarda aylık kiralama bedeli 80 bin lirayı geçiyor. Yazlık daire şeklinde oldukça eski binalardaki konutların ise 2 bin lira ile 15 bin lira arasında fiyatlarla kiralandığı görülüyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLGİYİ KATLADI

Çeşme: İzmir’in sahil hattı boyunca tüm ilçelerinde turizm hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Aynı zamanda beyaz yakalılar da uzaktan çalışma imkanlarını kullanarak şehirde sahil bölgelerinde kiralama ve satın almalar yapıyor. Yazlık kiralıkları 30 bin lira ile 150 bin lira arasında ortalama bir seyir izliyor. Çeşme’de daha üst sınıf yazlıklarda ise kiralamalar 200 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor.

3

Kuşadası: Pandemi sürecinin etkisiyle yıldızı parlayan yerlerden biri de Kuşadası oldu. Özellikle yazlık satışlarının yoğun olduğu bölgede, kiralamalar da yapılıyor. Oldukça çeşitli bir kiralama ortalaması olan Kuşadası’nda 10 bin lira ile 50 bin lira arasında kiralıklar yoğun. Üst limitin ise 150 bin lirayı aştığı görülüyor.

Özel ekip kurdular! Bu iş aylık 30 bin TL kazandırıyorÖzel ekip kurdular! Bu iş aylık 30 bin TL kazandırıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kira zammında 'üst sınır' önerisi! Kira zammında 'üst sınır' önerisi!
Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacakMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak
Anahtar Kelimeler:
Alanya Bodrum Çeşme ilçesi Datça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Fed'den enflasyon ve faiz açıklaması: İkna edici kanıtlar görmezsek daha agresif hareket etmeyi düşünürüz

Fed'den enflasyon ve faiz açıklaması: İkna edici kanıtlar görmezsek daha agresif hareket etmeyi düşünürüz

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.